▲海外基金喊保證獲利-警銀揪合約漏洞攔下200萬。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名50歲的林姓女子日前經友人引薦，打算投資號稱利潤可觀的海外基金，準備匯款至海外帳戶時，行員於關懷過程中察覺異狀，隨即通報警方到場協助。由於投資金額龐大，且合約內容出現多處不合理之處，原本心存疑慮的林女在聽取行員與警方說明後，果斷打消投資念頭，成功避免辛苦攢下的200萬元陷入有去無回的危機。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員陳駿懋、詹子毅日前下午1點多執行巡邏勤務時，接獲轄內國泰世華銀行通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙，需警方到場協助釐清，員警隨即趕往現場了解。原來50歲的林姓女子近日經友人呷好道相報，引薦一名海外銀行專員，打算匯款美金6萬6千元（約新臺幣2百萬元）至國外帳戶，用來投資海外不動產基金，她出示相關投資資料佐證，卻因內容諸多不合常理，讓行員愈發覺得可疑，通報警方到場關心。

經銀行理專進一步協助檢視，發現該份「投資合約」內容相當空泛，不僅違規標示「保證獲利」，亦未載明具體投資標的、操作方式及相關風險說明，明顯不符合法定投資文件的基本要件，貿然投入恐有高度風險。事實上，林女對於一次匯出大筆積蓄亦感到忐忑不安，經行員與警方耐心說明分析後，最終決定採信專業判斷，果斷打消匯款念頭，守住辛苦的積蓄。

警方提醒，民眾在追求財富自由之餘，務必慎防「高獲利、低風險」的詐騙話術，凡是標榜「保證獲利」、催促快速匯款，或投資標的與風險說明不清不楚者，皆屬高風險警訊，應提高警覺。投資前務必多方查證、審慎評估，切勿輕信片面說詞；如有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線，或向警方及金融機構諮詢，共同守護自身財產安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）