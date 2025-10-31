海外基金10月績效表秒懂！台股基金漲逾10％稱霸 黃金基金走跌墊底
海外基金10月績效快報！總計本月以來截至30日，金管會證期局核備的963檔境外基金(包括股、債、平衡型、票券、另類投資)平均上漲2.06%，其中，625檔股票型基金平均上漲2.51%，56檔混合資產(平衡型)基金平均上漲2.23%；260檔債券型基金平均上漲1.07%。
以主要區域股票型基金來看，台股基金10月以來平均上漲10.76%，勇奪第一，也勝過產業型基金同期間表現；另外，新興市場股票型基金、亞洲（不含日本）股票型基金平均上漲都超過5.1％，表現不錯。
另外，川普表示印度總理莫迪承諾停止向俄羅斯進口原油，美印貿易情勢改善的預期推升印股，帶動印度股票型基金平均上漲4.67%；高市早苗順利當選日本首位女性首相，激勵日股，也推升日本股票型基金原幣平均報酬3.74%，但因日圓貶值，換算回台幣報酬縮減為1.65%。
富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，高市早苗支持積極的財政與貨幣政策，以及國家安全政策，例如增加國防支出與重啟核能發電。日股相較全球股市仍具備更佳的風險報酬比，評價明顯低於其他已開發市場，且在企業改革與國內經濟結束長達30年的通縮後逐步正常化的背景下，具備結構性提升股東報酬率的潛力，而這也為全球投資組合帶來分散風險的獨特回報來源之一。
主要產業型基金部分，以生技股票型基金（台幣）平均上漲10.56%領先，反應的是多家新藥臨床試驗有積極進展，以及企業併購利多而推升股價大漲；科技股票型基金平均漲幅6.44%，緊追在後。
值得一提的是，先前漲勢強勁的黃金貴金屬股票型基金，因市場避險需求減弱，以及金價頻創新高後的獲利了結賣壓，10月平均拉回2.75%，也是今年以來首次在各類基金墊底，然而，今年以來仍有105%平均漲幅，仍是遙遙領先各類基金。
富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人艾齊瓦‧菲爾特表示，投資人轉向科技七雄為首的科技股，因此與史坦普500相比，生技股目前仍處於折價狀態，估值具吸引力。可望激勵生技股的四大利多包括：評價面較疫情前更便宜、大型藥廠專利懸崖壓力帶來併購機會、目前美國反壟斷部門不再阻礙收購，以及關稅和FDA審核相關不確定性已大致消退。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，受惠於AI發展，2025年科技股獲利成長率是史坦普500指數的2倍多，此趨勢預計還將延續至2026年及以後。雖科目前技股估值看似很高，但考量獲利成長前景後仍屬合理，事實上，許多投資人低估未來幾年AI為科技股帶來的持久性成長，此外，減稅、放鬆監管、製造業回流、更廣泛的研發投資政策支持也有利於科技股。
主要債券及平衡型基金部分，因美國政府關門、聯準會降息的期待，以及避險情緒一度牽動10年期公債殖利率跌破4%關卡，激勵資金流往高殖利率的新興債市，新興市場的強勢貨幣債券型和當地幣債券型基金，10月平均上漲2.63%和1.49%領先。
富蘭克林證券投顧表示，展望11月，聯準會無利率會議，然而主席鮑爾10月底會議發言欲冷卻市場對12月降息的期待，且若美國政府仍未開門，將缺乏經濟數字可考，股市續攻需要有更多觸媒。市場將關注於Nvidia 11/19的財報是否能超出期待、全球性議題則有聯合國氣候峰會(COP30,11/10~21)和G20會議(南非舉行,11/27~28)。
富蘭克林證券投顧表示，投資市場對聯準會未來的降息預期比鮑爾態度樂觀，且科技股評價面墊高後隱含投資人對未來獲利期待更高，不確定性風險增多，建議宜有分散配置的策略。核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及資金寬鬆行情。
若逢美股震盪，可加碼或大額定期定額科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。另因，川普多變個性將強化全球分散投資趨勢，美元以外資產可選擇全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，股票持續看好日本股票型基金，以及可趁短線拉回酌量納入黃金股票型基金。
