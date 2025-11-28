海外基金11月績效表秒懂！黃金基金又稱霸 科技基金墊底

11月以來，台幣相對美元貶值1.88%，境外基金換算回台幣多有匯兌收益進帳，統計截至27日為止，金管會證期局核備的961檔境外基金(包括股、債、平衡型、票券、另類投資)平均上漲1.75%，其中，624檔股票型基金平均上漲1.56%，55檔混合資產(平衡型)基金平均上漲1.72%；260檔債券型基金平均上漲2.16%。

主要產業型基金來看，科技基金11月以來平均下跌4.17%殿後；10月拉回的黃金，11月快速反彈，黃金貴金屬股票型基金平均上漲13.73%、今年以來135.05%，在各類基金當中居冠。

廣告 廣告

生技股票型基金平均漲幅也有11.09%，持續反應多家新藥臨床試驗有積極進展、企業併購，以及政策逆風逐漸消退，愈來愈多藥廠用降價來豁免藥品關稅等利多。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人艾齊瓦‧菲爾特表示，生技股的四大利多包括：(1)評價優：NBI生技指數總市值佔研發支出比重正處於15年來最低水準；(2)近期二三期臨床試驗成功率上升；(3)併購題材：大型藥廠專利懸崖壓力、更友善的監管環境、政策不確定性消退亦有助併購活動升溫；(4)AI融入產業各環節後，已大幅提升生產力和投資回報率。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，貿易緊張局勢、去全球化將導致更嚴重的通膨，若事態繼續僵持下去或甚至升級，黃金可能在未來世界扮演重要角色，事實上，世界各地持有其他國家債務與貨幣的意願愈來愈低，黃金成了替代品。再者，黃金與其他資產的相關性較低，是極佳的分散投資工具。

至於主要區域股票型基金，大中華、亞洲（不函日本）股票型基金，11月平均都是虧損，表現居後，主要是受到AI概念股休息拖累，反觀科技色彩較少的如拉丁美洲股票型基金，平均上漲7.01%居前，主要也反應高利率的巴西未來降息題材；美國中小型股和東歐股票型基金亦各有4.23%和3.78%漲幅。

富蘭克林坦伯頓全球投資團隊投資長 曼拉．塞肯表示，新興市場過去20年結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的企業。新興市場央行利率與貨幣政策更具彈性，與成熟市場利差縮小，區域內改革聚焦提升股東權益報酬率。企業獲利亦開始回升，2023～2027年新興市場企業獲利的年複合成長率預估將有12％～14％的成長幅度，預期這將帶動新興股市相對成熟股市的表現持續改善。

主要債券及平衡型基金部分，平衡型基金受股市回檔拖累而表現普遍遜於債券型基金；債券則以新興市場當地貨幣債券型上漲3.04%領先，美國政府債券型平均上漲2.6%居次。

富蘭克林證券投顧表示，12月歲末關注三大央行利率會議：美國聯準會(12/9～12/10)、歐洲央行(12/18)和日本央行(12/19)，歐洲央行可能維持利率於低檔、日本央行有再升息可能，投資人則高度期待聯準會能再降息，以及希望藉由主席記者會+經濟展望+利率點陣圖，能窺知新年度美國經濟和資金寬鬆程度。

更多品觀點報導

國泰金法說重點掃描！股利考量4要點 國壽CSM明年目標逾750億

台股連5漲！股王信驊漲停創7315元紀錄 外資青睞ETF出列

