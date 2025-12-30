海外基金2025績效表出爐！黃金基金狂飆163％稱霸 印度基金虧損墊底

海外基金12月暨2025年績效搶先看！總計本月以來截至29日，金管會證期局核備的956檔境外基金(包括股、債、平衡型、票券、另類投資)平均上漲1.48%，其中，621檔股票型基金平均上漲1.84%，55檔混合資產(平衡型)基金平均上漲1.58%；258檔債券型基金平均上漲0.65%。

統計今年以來，股票型基金平均上漲18.32%、債券型基金平均上漲5.48%，為股債豐收的一年。

主要產業型基金來看，黃金貴金屬股票型基金12月平均上漲9.27%，再度勇冠各類基金；今年以來狂飆163.3%，更是驚人，毫無懸念地遙遙領先各類基金。

富蘭克林證券投顧分析，黃金基金主要反應地緣政治風險升級、聯準會降息、美元貶值，以及主要央行買盤所推升。

另外，受金礦股帶動，天然資源股票型基金12月平均也有4.62%漲幅，全年上漲33.2％。

相對地，因投資氣氛熱絡，排擠防禦型產業如公用事業、基礎建設和全球不動產股票型基金，12月落寞下跌；不過，全年來看，仍然是正報酬。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，黃金具備不與任何政府或金融體系掛鉤、與其他投資資產相關性低的獨特優勢。其可做為美元替代貨幣、價值可保存，亦可做為市場動盪時的防禦資產。尤其目前全球投資人持有其他國家債務與貨幣的意願愈來愈低，黃金成為很好的分散投資工具。

主要區域股票型基金來看，受惠俄烏停火契機重現，以及AI概念股上漲，12月以來，東歐股票型基金和台股基金平均上漲4.23%和4.19%，領先主要國家。相對地，投資人苦等不到印度與美國洽商貿易協議，外資撤出拖累印度股票型基金12月平均逆勢下跌1.25%，今年平均下跌6.7％，也是墊底的基金。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，過去30年來新興市場經歷多次結構改革，如今通膨控制甚至優於成熟國家，貨幣政策更為穩健，利率水準普遍高於成熟國家也讓未來有較大降息空間。此外，新興市場的公司治理亦有顯著進步，過去五年，透過證券交易所的規範以及對忽視股東價值的企業施加懲罰，有利持續吸引國際資金回流。

主要債券及平衡型基金部分，則以美國以外的當地債資產表現領先，像是環球美元平衡型基金平均上漲1.43%；另外，受惠歐元相對台幣升值之匯兌收益，歐洲非投資級債基金換成台幣平均上漲1.83%、新興市場當地貨幣債也有1.24%漲幅。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去很長一段時間，新興國家政府做對了很多事，但因為美元強勢，導致投資人無意願投資，而今可明顯感受到資金回流的風向變化。然而，也不是所有新興國家都一樣，仍需要精選。看好的國家如：馬來西亞、印度、巴西和墨西哥等可受惠全球供應鏈和貿易夥伴重組、南非聯合政府積極建設並改善財政，甚至調降通膨目標的題材令人驚喜。全球去美元資產化趨勢才剛開始，新興國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，2026年1月企業將公佈財報以及國際貨幣基金將更新全球經濟展望，投資人可藉此檢視和評估股市續攻力道。另外，聯準會利率會議將於1/27~1/28舉行，目前市場預期暫停降息的機率偏高。其他重大活動則包括：美國消費性電子展(CES，1/6~1/9)、 摩根大通醫療年會(1/12~1/15)，以及蘋果春季發表會。

