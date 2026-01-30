海外基金2026元月績效表出爐！黃金基金又漲26.5％稱霸 印度基金仍虧

海外基金2026年元月績效搶先看！總計本月以來截至29日，金管會證期局核備的957檔境外基金(包括股、債、平衡型、票券、另類投資)平均上漲3.37%，其中，623檔股票型基金平均上漲4.61%，56檔混合資產(平衡型)基金平均上漲3.35%；256檔債券型基金平均上漲0.6%。

主要區域股票型基金來看，AI半導體與商品市場帶動新興國家股市強勁上漲，拉丁美洲、台灣、新興市場股票型基金，1月平均漲幅分別達17.32%、12.13%和10.27%，表現也不弱。

相對地，日、美、歐等成熟國家股票型基金平均漲幅不到5%。

值得一提的是，遲遲無法與美國敲定貿易協議的印度投資氣氛悲觀，印度股票型基金逆勢下跌6.09%墊後。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場正進入有利的總經環境、親商政策與企業改革相互輝映的新階段，可望推動企業盈餘與資本效率改善。新興國家經濟加速成長，不再只靠大宗商品或單一國家，而是由多重動能支撐，包括AI人工智慧、尖端硬體能力、商品原物料等，已為全球供應鏈重組中重要的關鍵引擎。

主要產業型基金方面，黃金貴金屬股票型基金依舊強強滾，元月平均上漲26.53%，持續稱霸各類基金。

受金礦股帶動，天然資源股票型基金平均也有16.87%漲幅。

至於科技產業型基金，平均上漲2.63%，相形失色。

整體來看，個別基金表現差異頗大。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，地緣政治風險、去美元化、逆全球化趨勢將導致更嚴重的通膨，若事態繼續僵持下去，甚至升級，黃金可能會持續扮演重要角色。隨著世界各地的人們持有其他國家債務與貨幣的意願愈來愈低，黃金成了替代品，加上黃金與其他資產的相關性較低，是極佳的分散投資工具。

主要平衡型基金部分， 1月股市普遍勁揚，帶動各類平衡型基金表現，由於美元貶值、主要貨幣升值的匯兌貢獻，新興市場或亞洲等其他平衡型基金平均大漲5.46%領先；環球美元平衡型基金也有3.05%漲幅，缺少匯兌浥注的美國美元平衡型基金僅上漲1.31%。

主要債券型基金部分，1月美元貶值，有匯兌收益挹注的新興市場當地貨幣債券型平均上漲2.36%領先，歐洲系列債券型基金漲幅居次。反觀美元計價的債券投組基金表現居後。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，美歐日等成熟國家普遍有財政惡化恐影響公債表現的問題。反觀部份新興國家因通膨降至央行目標而多維持資金寬鬆，且撙節財政亦多有成效，債息更普遍高於工業國家，匯集相當多的投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，2月進入大中華區農曆新年長假，除了2/8日本眾議院選舉，須關注美國Alphabet、亞馬遜和輝達等重量級財報結果。預期在AI投資推動、美歐日財政刺激政策及資金寬鬆的宏觀環境下，風險性資產儘管可能有漲多拉回，但無阻長線多頭續航。

不同於過去幾年科技七雄一枝獨秀的格局，今年來股市漲勢已擴散至中小型股與其他股票，建議操作上可更分散。

富蘭克林證券投顧建議以美國平衡型及非投資等級債券型基金為核心；股票首選科技、創新科技股票型基金，參與AI及多元創新商機。全球資產再平衡趨勢確立，全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金這類非美元資產抬頭，或可藉由新興市場平衡型基金一舉掌握股、債、匯三方機會；股票可選日本股票型基金。

另外，整體宏觀環境仍有利黃金貴金屬資產表現，然而急漲後之拉回風險增加，投資人宜採酌量、分批配置為宜。

