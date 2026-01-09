海外寬頻設備出貨助攻 達運光電12月營收月增119%

（中央社記者潘智義台北9日電）寬頻設備廠達運光電今天公布2025年12月合併營收新台幣1.06億元，月增119%，2025年全年合併營收12.1億元。達運光電表示，12月營收回溫，主要受惠於泰國、北美等海外市場的寬頻設備訂單出貨帶動。

達運光電表示，近年積極擴展智慧聯網（AIoT）新應用接單動能，效益逐步發酵，從2025年全年營收表現來看，寬頻通訊與人工智慧聯網（AIoT）比重分別為30%、70%，其中，智慧聯網業績明顯年增166%，主要包括國防、電信營運商等產業客戶，針對AI影像辨識、國防物聯網等相關服務訂單需求的貢獻。

廣告 廣告

在人工智慧聯網中的國防物聯網部分，達運光電說明，與國外原廠技術合作，打造出結合AI影像辨識、熱顯像與雷達警戒的多感測防禦系統，這項專案已進入多項國內外測試與專案評估階段，具備軍用、邊境監控與災防應用潛力。

此外，達運光電表示，自行開發熱顯像AI辨識模組，可介接長距離熱顯像攝影機和無人機三光攝影機等熱顯像影像加以分析，提供可視化智慧防禦與決策輔助功能，展現AI影像辨識與資料融合技術的深厚能量。（編輯：林家嫻）1150109