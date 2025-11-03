海外志工與上人溫馨座談 分享人生心路

2025海外志工研習第一梯次，今（3日）天有來自菲律賓以及馬來西亞馬六甲、雪隆的志工回到靜思精舍，與上人溫馨座談，分享從見習、培訓，至今完成授證，一路上的心路歷程。

菲律賓慈濟志工 施依晶：「我很幸運，今天可以穿阿媽的旗袍，這是阿媽的旗袍，還好還合身。」

穿上阿媽二十多年前，受證時穿的同一件旗袍，合身沒有修改，是傳承也是祝福。知道自己是照片中最後一位授證的慈青，就更要把握機會，往返美菲兩地，付出了願。菲律賓慈濟志工 施依晶：「我在菲律賓有做慈青的講師，也有籌備樂齡學堂，美國也有樂齡學堂，洛杉磯野火發放的時候，我家師兄，我們也開了六個小時的車，從北加州去那邊。」

馬來西亞慈濟志工 高劍萍：「我現在會轉念了，我也知道夫妻之間，要比誰更愛誰，而不要誰怕誰。」

走入慈濟找回幸福家庭，夫妻同修，在募心募愛行動中，更堅定了信心，逢人說慈濟。馬來西亞慈濟志工 高劍萍：「我以為是一千(令吉) ，然後我很興奮，我跟我家師兄講，你看這是多少 我不認識的人，他這麼相信慈濟。」

馬來西亞慈濟志工 黃運輝：「感恩上人創辦慈濟世界，拯救我的家庭 改變我的命運，黑暗中走出光明 ，找到我人生的方向。」

證嚴上人開示 ：「在家裡的典範做好，讓你的祖祖孫孫，仰慕了你們的品格，仰慕了贊同你們的大愛，他會學習你 跟著你，把愛的能量永恆延續。」

帶著不同的故事回到心靈的故鄉，再度啟程的每一步，都是法喜滿滿。

