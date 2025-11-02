海外志工與上人溫馨座談

海外志工營隊，下午舉辦溫馨座談，包括緬甸日本韓國與馬來西亞，都有學員代表分享，其中，34歲的林采承，是慈濟在韓國的第11位受證志工，他是透過朋友介紹，認識第一顆種子朴東燮，韓國職場高壓，很多年輕人都抽煙喝酒，為了展現決心，林采承從見習就開始就戒除不良習氣，有生力軍加入，對韓國團隊推展慈濟，更有幫助.

韓國慈濟志工 林采承：「剛開始我以為自己，是去幫助別人的人，事實上從他們身上學到，他們教我謙卑， 讓我知道自己是有福之人。」

對受災鄉親伸出援手，付出當下，自己收穫最多.

「我們已經到，山林火災的現場 。」

今年3月，韓國慶尚北道山林大火，超過30人罹難，志工團隊多次前往災區與避難所，提供急難救助，34歲的林采承，也在其中.

韓國慈濟志工 朴東燮：「(他在)訪視的過程當中，他慢慢(更)理解我們慈濟。」

當初，經好友介紹，認識韓國第一顆種子朴東燮，表明想加入，朴東燮雖然高興，但是給他一個考驗，必須戒菸戒酒.

韓國慈濟志工 朴東燮：「快要一年半的時間，他到目前為止， 也是不抽了 不喝酒了， 然後跟著我們吃素這些。」

韓國慈濟志工 嚴淑齡：「從我們(全家)開始，慢慢一位一位接引，雖然身在海外，但是都不會忘記， 上人對我們的期許。」

上人肯定，資深用心陪伴，勉勵年輕人多做多學，這場溫馨座談，地點在花蓮靜思精舍，來自韓國日本馬來西亞緬甸的志工，真摯分享.

緬甸慈濟志工 溫星雨：「在遇到慈濟 之前， 我的學業成績並不是很好。」

她是溫星雨，曾經是弱勢家庭的孩子，慈濟長期助學，善效應開花結果，不僅大學畢業，23歲的她會說中文，也樂於翻轉手心助人.

緬甸慈濟志工 溫星雨：「我以前 我是被幫助的孩子，現在我是能幫助別人的，師公上人的孩子。」

證嚴上人開示：「需要人人要心中有愛，而且行在菩薩道上， 那就會看見眾生的苦，菩薩心不忍眾生苦，很自然就會把，因緣這樣牽引上來，各位菩薩 真正要好好用心。」

回歸全球慈濟人的心靈故鄉，回到善念的最初，上人叮嚀，方向正確，對的事做就對了.

