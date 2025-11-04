海外志工靜思精舍巡禮 一草一木都是法

一日不做，一日不食，是傳承將近六十年的靜思家風，今天海外志工 回到精舍及協力廠巡禮，從一磚一瓦、一草一木中，了解全球慈濟人的根源，不僅感受到處處對眾生以及大地的疼惜，也收穫滿滿的感動。

「3 2 1 慈濟。」

靜思精舍 德佩法師：「這裡就是我們的心靈的故鄉，上人就住在這裡，師父們就住在這裡，這是我們法脈的家。」

海外志工研習第一梯次，四百多人，回到精舍巡禮，一草一木，建築結構，都有其意義。靜思精舍 德勱法師：「這邊還沒蓋之前，我們叫做觀音殿。」

廣告 廣告

認真聆聽師父說家的故事，明白慈濟人的根。馬來西亞慈濟志工 楊美玲：「是真的很感動，因為等了很久。」

「它叫做芳香萬壽菊。」

走入藥草園，輕輕揉過葉片，感受天然植物的芳香，這裡由師父自力耕生，從原料到生產，處處可見對大地與眾生的疼惜。澳洲慈濟志工 湯惠雯：「師父他們都會有考慮到，(淨皂)這個東西洗衣 ，你洗了過後 這個肥皂，這個水 下到下水道，然後多久會被這些生物給消化掉，這種考量不是每個人有的。」

「手工品20多樣開始，一直到現在 包含我們的五穀粉，包含剛剛大家聽到的淨皂，這些都是師父們自力耕生所做的，這些所來的資源，全部都回饋到全球慈濟家人。」

靜思家風，從上人到法師們都以身示教，志工們帶著法喜，將這分精神 傳向世界。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

