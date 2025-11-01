海外慈濟人想師心重 勇於承擔發大願

2025年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會，其中來自菲律賓的施依晶，在阿媽洪嫦娥的影響下，自1998年參加菲律賓慈青生活營，積極投入義診活動。後來，赴美求學、生活，時隔20多年重拾法脈，近年來在美國與菲律賓兩地服務，參與賑災、擔任講師，籌備青少年營隊、樂齡學堂，要將阿媽的慈濟精神傳承下去。

整理物資，提供受到洛杉磯野火波及的居民領取，或是帶領心靈關懷研習營，甚至接受真善美志工培訓，都把握因緣，積極參與。

時間回到1998年，大學二年級的施依晶，在阿媽的牽引之下，參與慈青活動。

菲律賓慈濟志工 施依晶：「大學時間，阿媽就經常帶我參加，慈濟義診、慈青夏令營，還有一些環保活動，所以我也有幸、有緣，變成了菲律賓第一批慈青。」

遠赴美國深造，時隔二十多年，能夠再度走入慈濟，參與賑災、樂齡與青少年活動，感恩兩年前，志工施琇茹的一句話，再次牽起這段因緣。

菲律賓慈濟志工 施依晶：「她就笑著跟我說，妳感覺像是個慈濟的師姊，所以我聽了她那句話的時候，心裡就暖暖的，也像是提醒我，我跟慈濟的因緣，其實從來沒有斷過。」

如今完成見習、培訓，參與海外委員精神研習，每當讀到慈濟志言的這句話，就讓心意更加堅定。

菲律賓慈濟志工 施依晶：「給人生留下美好回憶，讓子孫為我們今天所做的為榮，心中每次就會浮現阿媽的身影，我做阿媽的子孫，我就覺得，我以她選擇的這條路，她人生走的這條路為榮。」

委員編號和阿媽間隔了六萬多號，這份慈濟精神有了傳承，接棒之後，施依晶要用行動牽起更多年輕人的手，讓新的故事在下一代延續。

