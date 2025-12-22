海外慈青歸鄉 世代接力永續善行

2025年全球慈青幹部精進研習營，開營首日，一百多位慈青從行住坐臥開始，練習學佛禮儀。其中在美國長期參與義診活動的溫慧譞，也帶著充電的心，第三次回到台灣學習，而來自斯里蘭卡的慈青，也發願希望用自身的力量，為世界、為家鄉推動善的循環。

從美國回到心靈的故鄉，參加全球慈青幹部研習營，為自己的心，再充電一下。

美國慈青 溫慧譞：「每年回來 再回去美國的時候，就感覺有更多的熱情，想要繼續做慈濟。」

受到父母影響，從小跟著參與各地義診，助人的這件事，21歲的他選擇堅定做下去。

美國慈青 溫慧譞：「每次看到這些慈青，都有那種很大的愛，就想繼續做慈濟的時候，我自己想像他們，想要多幫人家。」

從陪家人做志工開始，這名21歲的斯里蘭卡青年，走出屬於自己的付出之路。

斯里蘭卡慈青 Sithmi：「世界上有很多需要幫助的人，我覺得我可以為世界，為斯里蘭卡做更多事，我能夠幫助到那些需要幫助的人。」

靜思精舍 德格法師：「如何維護環境，即可看出此人的教養，所以為什麼要讓你們，上這個禮儀之美。」

這一堂學佛行儀，不只學威儀，也培養彼此的共修默契。而在課堂背後，還有海內外工作團隊，以及這一群師兄師姊的默默付出。

台灣慈濟志工 陳素香：「在兩年前的時候，也承擔慈青營隊，當時是在彰化靜思堂，所以我們以歡喜的心來接待，這樣海外回來的小朋友，我們就讓他們有回家的感覺。」

新加坡慈濟志工 李翊宸：「海外的慈青 上人的孩子，都回來到花蓮靜思堂，這一次 我們非常珍惜這一個因緣，所以想要說 可以讓學員們體會更多，然後學習更多為主要的目標。」

這分用心，讓海外慈青回到心靈的家，也帶著滿滿能量，再次出發。

