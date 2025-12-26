海外慈青訪慈濟志業 增廣見聞長養慈悲

為期一周的全球慈青幹部精進研習營，課程行程滿檔。慈青們把握時間，實地走訪各慈濟志業。第一次進入攝影棚、親手操作攝影機，對大家來說格外新鮮；也走進慈大模擬醫學中心，和花蓮慈濟醫院、醫療溯源館，進一步認識慈濟四大志業的起源與發展。

「對著師伯 好 鏡頭拉近，你看他頭上的頭髮，很清楚 來 可以去調它。」

轉動把手，調整焦距，第一次進入攝影棚，操作攝影機。全球慈青幹部精進研習營，把握機會，參訪慈濟志業。大愛電視節目企劃 林思彣：「所以真的是因為(身為)慈青的因緣，讓我有機會站到大愛電視台。」

廣告 廣告

從慈青一路成長，職志合一。十年前在尼泊爾賑災相識，如今再度相遇，彼此都很感恩這份慈濟緣。大愛電視節目企劃 林思彣：「很開心就是我們當初，埋下的善種子終於發芽了。」

尼泊爾慈青 Samrat Prajapati：「我想是慈濟的力量，感覺我們一點都沒有變老，十年感覺就像十天，我覺得做慈濟讓我們更年輕了。」

慈濟志工 王明萌：「這一趟真的非常非常不容易，所以我很希望他好好學習，然後回去佛國可以接引更多人。」

了解慈大獨創全球的模擬醫學中心，或是來到花蓮慈濟醫院醫療溯源，這群年輕人明白，各項慈濟志業，就是從這裡，走向世界。

更多 大愛新聞 報導：

富有愛心店擺竹筒 國道警察分隊響應

照顧戶也是法親 協助遷屋清運回收物

