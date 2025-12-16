海外打工詐騙不只東南亞！台灣人赴日本「暗黑打工」暴增 外交部示警1廣告勿輕信

詐騙問題席捲全球，海外打工詐騙案也已不僅發生於東南亞，外交部台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（16）日示警，我國駐日館處今年初起頻繁接獲國人在日本涉嫌詐騙，通報數較去年5人「爆炸性增加」，今年迄今已接獲50人，呼籲國人不要貪圖一時報酬，深陷牢獄之災，並對網路上出現的「免費到日本旅遊、打工」等廣告提高警覺。



日本社會近年來頻受「暗黑打工」（闇バイト）問題困擾，日本現存歷史最長的全國性報紙《每日新聞》今日刊出社論指出，暗黑打工問題已成為網路時代催生的新型態犯罪，喊話日本警方應進一步擴大相關措施、官方必須全力加以遏止；該篇社論提及，暗黑打工的招募通常透過社群媒體，並以「輕鬆、即刻入帳」等話術吸引民眾應徵。



與此同時，台灣外交部今日召開例行記者會，由林郁慧代表台日關係協會業務報告。林郁慧說，要跟國人特別提醒，今年初起我國駐日館處就頻繁接獲日方通知，有國人在日本涉嫌詐騙被捕，部分國人是誤信「暗黑打工」的招募，被「可以免費招待日本旅遊、打工」的訊息上當，在不知情之下觸犯日本當地法規，因此呼籲國人要尊重日本當地法規，不要貪圖一時報酬，深陷牢獄之災。



林郁慧指出，今年度我國人在日本涉嫌詐騙人數有大幅增加的情況，相比2023年僅有4人、2024年僅有5人，但今年迄今為止已有50人，可見是「非常爆炸性增加」；而當日本警方通知我駐日館處時，台灣方面會基於駐館的領事探視權，提供國人相關協助，例如幫忙通知在台灣的家屬等。



對於今年人數大幅增加的原因，林郁慧則說，部分國人可能是不了解，因為現在國人對東南亞的打工詐騙警覺性較強，但對現在網路上出現的「免費到日本旅遊、打工」還沒有警覺，因此數字增加，但也確實有部分國人是知情而犯，「的確有這樣的案例存在。」



