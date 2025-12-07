海外投資人最關注! 「台積電」與「地緣政治」成焦點

〔記者張慧雯／台北報導〕元大投顧日前受邀參加「2026年台灣半導體展望」海外路演，發現海外投資人焦點集中在「台積電」與「地緣政治」兩大議題；元大投顧重申，對2026年台灣半導體產值成長率約20%的正向觀點，並認為在AI/HPC需求持續加速下，台積電(2330)與後段供應鏈仍具額外上修空間，使台灣半導體產業將持續維持優於全球市場的表現。

元大投顧歸納，海外路演時投資機構主要問題都圍繞在四大議題，第一、兩岸地緣政治風險；第二、台積電的調漲策略；第三、N2家族的量產進度；第四、台積電在先進製程的領導地位可持續性。

元大投顧認為，維持N2於2026年佔台積電晶圓營收10-11%，2027年佔25%的看法，放量期將自明年下半年加速；同時，隨著Rubin GPU、TPUv8、Trainium 3於明下半年進入量產階段，預期N3緊俏程度將有所加劇。

此外，儘管市場傳出Broadcom可能自2028年轉向Intel EMIB，不過，供應鏈調查顯示與台積電在CoWoS-S上的合作並未停滯。元大投顧也說，成熟且穩定的CoWoS技術仍將是主要AI加速器客戶的優先選擇，對台積電在先進封裝與晶圓代工領域長期領導地位具高度信心。

