海外推廣擂茶.麻糬 體驗好"客"文化

一場名為「客家擂茶與麻糬文化體驗工作坊」， 在洛杉磯慈濟人文學校舉行，其中擂茶實作，讓參與者親身體驗到客家飲食文化的底蘊。

茶蘭軒擂茶專家 陳穩仁：「有沒有看到花生，不要小看它們喔(穀物)，等一下你們會工作很久的，因為要把它磨成泥。」

穀物放在擂缽中、再用擂棍，擂爛成為泥狀，這一個步驟需要不少時間，但對應客家精神，就是「勤勞」。擂茶，傳統上是客家族群招待貴賓所用的茶點，也是最普遍的禮節。洛杉磯慈濟人文學校華語文學員、和文化愛好者，體驗其中的樂趣。

加州客家會會長 黃永鉅：「我們是來協辦，一起做客家的飲食文化與藝術，推廣在這個社區。」

慈濟華語文學員 Suzanne：「我們參加了客家文化課程，學習如何泡客家茶 非常有趣，我不知道要磨多少茶，他們有漂亮的碗，我們磨碎了茶葉 花生和芝麻。」

對台灣很嚮往的David，喜歡飲茶，在這裡體驗到另一種喝法。

慈濟華語文學員 David Falnquist：「(擂茶)雖然不是，我所喜歡的方式喝烏龍茶，但我非常欣賞這種團結互助，學習不同文化的精神，所以我真的很享受。」

擂茶富含膳食纖維、植物蛋白質和天然油脂，是養生飲品之外，也是客家人以茶會友、以食傳情的文化象徵。

