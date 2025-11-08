海外據點成果顯現！矽光子量測添成長力 這家Q3營收創史高
財經中心／余國棟報導
汎銓(6830)公佈2025年第三季合併營收達5.77億元，季增5.89％、年增11.27％，續創歷年單季新高記錄，整體毛利率25％，稅後淨利3,053萬元，每股稅後盈餘(EPS)達0.59元。汎銓2025年10月合併營收達1.72億元，不畏適逢台灣多次連續假期、中國十一長假工作天數少，10月合併營收仍年增6.74％；累計2025年1至10月合併營收17.58億元，年增8.29％，10月及累計前10月合併營收齊創歷年同期新高成績。
汎銓營運邁向成長軌道，主要受惠旗下材料分析(MA)業務隨著半導體相關客戶委案需求暢旺，持續擴增海外據點檢測分析量能、及專業檢測人才培訓與檢測分析工法精進，以因應半導體相關客戶積極投入「埃米時代」（Angstrom Era）製程技術研發佈局進程。
看好旗下美國、日本、中國等海外據點投入營運已陸續逐步到位，完善打造汎銓搶進全球市場戰略佈局計畫，近期更已陸續通過客戶資安認證，對未來整體材料分析(MA)、矽光子量測及光損定位分析等客戶委案量能與海外營收貢獻具實質助益，隨著第四季步入傳統旺季，加上海外據點綜效逐步顯現，以提供客戶即時、在地化的專業分析服務，有望帶動未來營運締造亮麗表現。
面對AI與高效能運算（HPC）需求強勁，各國積極打造在地半導體產業聚落等趨勢明確，創造汎銓相當有利營運拓展條件。展望未來營運，仍秉持聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國AI客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能，奠定公司中長期營運發展利基，再加上汎銓持續推進旗下SAC-TEM中心已進入客戶稽核進度，目標於年底前正式投入營運，屆時將成為半導體、矽光子及AI晶片研發的重要技術支援平台，也將進一步擴大全球高階分析市場的競爭版圖，挹注未來營運成長動能。
