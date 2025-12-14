海外旅客福音！南韓研議境外信用卡嗶地鐵、公車 最快2027年上路

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

南韓政府官員今（14）日透露，最近開始研議將支付系統導入開放式公共交通，讓外國遊客未來能夠直接使用境外發行的信用卡支付公車、地鐵的交通費，這項研究計畫將持續到明年年底，若決定導入支付系統，預計最快能在2027年上路。

南韓政府今（14）日表示，將開始審查境外遊客使用信用搭乘公車和地鐵的系統。（示意圖／Unsplash）

根據《韓國時報》（The Korea Times）報導，截至今年10月，海外遊客較去年同期成長15.2%，達到1,582萬人次，因此有改善的必要性。而全球幾個主要城市如紐約和倫敦等，都允許乘客使用自己的信用卡搭乘大眾運輸工具。

一位政府官員表示：「在短時間內在全國範圍內推廣該系統是困難的，因此政府可能會與地方政府和公共交通運營商協商，採取分階段推廣的方式。」他表示，若研議結果確定要導入該系統，最早將於2027年開始實施。

