海外旅遊帶食品回國有限量 返台轉賣最重罰300萬

（示意圖／方萬民攝）

春節期間是旅遊旺季，除了國旅之外，有許多民眾把握假期安排海外旅行，通常也會帶著大包小包伴手禮回國。衛福部食藥署特別提醒，民眾從國外攜帶食品返台有相關限量規定，並且僅限個人自用，禁止任何形式販售，違者最重可處300萬元罰鍰，請國人在國外採購務必多加留意。

衛生福利部食品藥物管理署今（5）日指出，民眾從國外帶回台灣的自用食品，務必遵守個人自用限量規定，一般食品的總價值應在1000美元以下，且單一品項重量不得超過6公斤。錠狀或膠囊狀食品（如維他命、魚油等保健食品），每種品項最多僅能攜帶12瓶（盒、罐、包、袋），合計總數不得超過36瓶，且必須維持原包裝。

此外，食藥署建議民眾在國外採買前，可先至「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊，掌握各國即時食品安全警訊，確保購買之伴手禮安全無虞。

值得注意的是，部分民眾習慣將多買的食品透過電商平台或社群媒體社團轉賣，此舉已觸法。食藥署強調，根據《食品安全衛生管理法》規定，未經輸入查驗許可之食品，嚴禁進行任何商業性質的販售行為。

若民眾將未報驗的自用食品上網拍賣，將依《食品安全衛生管理法》第47條第14款規定，恐面臨新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，食藥署呼籲，民眾千萬別為了賺取微薄價差而因小失大。

