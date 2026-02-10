海外旅遊常態化 富邦J卡力拼日韓泰「場景經濟」

為滿足民眾出國旅遊需求，富邦J卡今年第一季再加碼，海外消費最高享6%回饋，並提供多項旅程服務與優質伴手禮，打造更愉快的用卡體驗。(北富銀提供)





根據交通部觀光署最新旅客出入境統計，2025年國人出國人次達1,894萬人，創歷史新高，其中日本穩居國人最愛旅遊地，韓國與泰國亦名列前五，顯示海外旅遊已成為國人常態化的休閒方式。為了充分滿足卡友海外消費需求，台北富邦銀行以「場景經濟」概念規劃新年度刷卡權益，於第一季推出多項旅遊刷卡回饋，希望帶給持卡人更愉快的出國體驗。

北富銀表示，從2百萬張卡友輪廓來看，J卡使用者以20至49歲族群為主，占比約七成，其中又以30至39歲為核心族群。他們普遍具備穩定收入、重視支付便利性，在旅途中使用行動支付的比例高於使用實體卡，是高度依賴智慧型工具的族群。在實際消費場景方面，旅遊、餐飲、百貨、超市與賣場仍為主要刷卡通路，日本以藥妝、日用百貨與3C為主，韓國除美妝、醫美外，餐飲與咖啡消費比重明顯，泰國則以餐飲為大宗。

因應卡友消費特質，J卡今年同樣主打日、韓、泰旅遊最高6%回饋。3月31日前在日本、韓國、泰國實體店家刷J卡消費，可享有海外基本權益，日、韓3%、泰1%回饋，筆筆回饋均無上限，不需計算門檻即可輕鬆累積小確幸。此外，若於當地實體店家單筆消費滿新台幣1,000元並登錄活動，日、韓可再享3%、泰國再享5%加碼，與基本權益合計最高可享6%回饋，無論住宿用餐還是購物娛樂，J卡都是卡友省錢省心的好幫手。

為迎接新朋友加入J卡行列，北富銀推出新戶禮與揪友辦卡活動。新戶核卡並完成指定消費與設定條件，即可獲得實用設計的 TRAVEL FOX 24 吋上掀式行李箱；參加揪友辦卡活動，每成功推薦一戶即可獲得最高500元數位禮券，推薦越多、回饋越多。

對喜愛自由行的旅客而言，當地交通費佔支出比例相當大。J卡第一季也繼續將日本三大交通卡納入回饋範圍，3月31日前以ApplePay綁定J卡在Suica、PASMO、ICOCA日本三大交通卡儲值並登錄活動，且單筆儲值金額滿新台幣2,000元，即可在原本3%回饋外再享7%加碼，合計回饋最高達10%。想搭乘新幹線快速銜接下一個景點，或在便利商店、車站商店街購物，都可以透過日本交通卡一張搞定，讓旅途更順利。

行前規劃是影響旅行體驗的重要關鍵。3月31日前，持J卡於海外特店線上消費並登錄活動，最高可獲5%加碼，與卡片原有1%權益合計最高享6%回饋。無論是在Agoda、Trip.com、Booking.com、Hotels.com預訂住宿行程，或於酷航、樂桃航空等海外航空公司官網直接購買機票，都能在出發前就輕鬆累積回饋，替整趟旅行營造美好開端。

除提供豐富消費回饋，J卡也整合多元旅遊服務，使用J卡購買機票或旅遊團費單筆達NT$30,000（含）以上，還可享指定台灣國際機場限定區域接機或送機1次免費與外圍停車優惠；持卡人憑當日登機證或機票，可免費使用日本與夏威夷指定貴賓室。若擔心旅行支出一次性負擔較大，北富銀也提供「海外消費單筆分期前3期免息」優惠，讓旅遊消費更具彈性。

此外，北富銀觀察到J卡伴手禮兌換率持續攀升，日本兌換率年增5%，韓國更成長86%，顯示卡友不只重視刷卡回饋，更期待能在旅途中獲得具儀式感的「使用體驗」。今年伴手禮全面升級，卡友一年內可於日、韓、泰三地熱門景點各兌換4次、全年最多12次，品項包括日本官方授權娃娃、韓國Mediheal面膜、泰國NARAYA零錢包等，都是深受旅客喜愛的實用旅行小物，為行程增添更多收集與交換的樂趣。

北富銀也提醒，旅平險是海外旅程中不可或缺的基本保障，能在突發醫療、意外事故或交通延誤等狀況發生時，提供必要的支援與補償。舉例來說，如果出發前透過北富銀Fubon+行動銀行投保800萬旅平險，除了基本的意外身故及失能保障800萬之外，還可擁有最高賠付80萬元的實支實付傷害醫療和海外突發疾病（含法定傳染病）保障，若不巧遇到班機延誤，還有最高1.2萬元的延誤保障，減輕行程受影響時的費用負擔。3月31日前，刷J卡在北富銀官網完成旅平險投保，就有機會抽2萬元旅遊金，登錄再享最高2%加碼回饋，為旅程多添一層安心防護。

秉持「精準客群、深耕場景」經營策略，北富銀持續串連旅遊、生活、交通與數位支付等日常場域需求，打造更便利有感的支付生態圈。展望未來，北富銀將投入更多資源在跨境消費與數位旅遊服務，持續提升卡友的使用體驗，成為民眾旅遊與支付生活中最值得信賴的金融夥伴。

卡別 主題 活動時間 優惠內容 JC/JP卡 新戶禮 2026/1/1~3/31 新戶申辦J卡正卡(含J Cash、J Points)核卡後30天內新增三筆1,000元(含)以上之一般消費並設定本行本人帳戶自動扣繳本行信用卡款及完成活動登錄，贈TRAVEL FOX 24吋上掀式行李箱乙個。 日韓泰實體消費最高6% 日韓基本權益3%+單筆滿NT$1,000(含)加碼3% 日本三大交通卡最高10% 以Apple Pay綁定J卡並刷付日本Suica、PASMO或ICOCA卡儲值金，單筆滿新台幣2,000元，享最高10%回饋。 伴手禮 持J卡並綁定「台北富邦銀行LINE官方帳號」好友，本行將推播日韓泰三種伴手禮兌換券，於日韓泰消費達指定金額，正卡人本人可於指定地點出示【J卡】與該國伴手禮兌換券，即可免費兌換日本、韓國或泰國伴手禮。

