海外旅遊攜帶食品回國 遵守規定好安心

新春賀歲、馬年到來，不少民眾計畫於春節假期出國旅遊，並選購當地特色食品作為伴手禮。食藥署特別提醒，民眾從國外帶回的食品，除須符合限量規定外，僅能供個人自用，嚴禁在國內轉售，包含網路販售。

食藥署表示，國外採購食品前，先看「消費紅綠燈」因此建議民眾在選購國外食品前，可先至食藥署「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊，了解各國食品安全狀況，作為聰明選購的重要參考。另外是自用食品限量守則，攜帶食品回國時，務必遵守個人自用限量規定：一般食品價值應在1,000美元以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶盒、罐、包、袋，合計不得超過36瓶盒、罐、包、袋，並以原包裝為限。

食藥署強調，依食品安全衛生管理法規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗的食品僅限於個人自用，若民眾將攜回的食品拿去販售，如放置於電商平臺、社群媒體拍賣，依該法第47條第14款規定，將處新臺幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰。馬年出遊好心情，遵守規定多一份留意。食藥署呼籲民眾返國前應事先瞭解規定，才能確保旅程與年節祝福都安心圓滿。