海外旅遊神器！24小時先換匯、出國直接扣外幣帳戶 免海外手續費超划算

【緯來新聞網】農曆春節長假即將來到，今年最多可連休9天，不少民眾已規劃飛往日本、歐洲或東南亞旅遊。但海外消費若遇上匯率波動、手續費、隱藏費用，往往一趟旅程就多出好幾千元支出。為降低這些費用支出，近期不少旅遊族開始改用「先換匯、直接扣外幣」的金融工具，其中滙豐銀行的「滙豐運籌理財One能戶」搭配「滙豐環球 Visa 金融卡」，更成為出國血拚族的最佳選擇。

海外旅遊神器，滙豐One能戶輕鬆掌握匯率聰明玩樂購物。（圖／滙豐提供）

滙豐運籌理財One能戶提供旅客必備的「滙豐環球 Visa 金融卡」，卡片可直接連結外幣帳戶，民眾可在匯率有利時先行換匯，日後海外消費或提款，直接從外幣帳戶扣款，減少匯率波動的不確定性。目前支援9種常用幣別，包括美元、日圓、歐元、英鎊、加拿大幣、港幣、新加坡幣、澳幣與紐西蘭幣， 24小時線上隨時可換匯，出國前即可把握匯率低點先換匯。



此外，使用「滙豐環球 Visa 金融卡」海外刷卡可享免交易手續費、並可於貼有VISA或PLUS標誌的ATM直接領取外幣，若於滙豐ATM提款更享有免手續費優惠；而滙豐One能戶往來資產達新台幣50萬元者，即使於海外非滙豐ATM提領，也可享免手續費服務，讓海外支付方式更加彈性。

新戶限時優惠，開戶再享5刷卡回饋與推薦禮。（圖／滙豐提供）

除了海外金融便利性，滙豐One能戶在國內理財與日常支付上也同步照顧消費者需求。帳戶每月提供高達30次跨行提款與轉帳免手續費服務，外幣匯入亦不收取手續費，讓民眾在旅遊、購物、轉帳與繳費時，都能以更低成本完成交易。



對於常於海外或跨境電商消費的族群，搭配滙豐「現金回饋御璽信用卡」，國內消費可享1.22現金回饋，海外消費回饋達2.22，且無回饋上限。如果於2026年3月31日前申辦並設定滙豐One能戶扣繳信用卡費，還可額外享有三個月5現金回饋加碼。

