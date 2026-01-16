【海外旅遊醫療攻略】大S事件後引發關注！日本急診、看病、保險與藥妝APP全整理 不會日文也能安心就醫

文／景點+ 張盈盈整理

2025年年初大S徐熙媛在日本就醫、意外離世的消息震驚華人圈，也再次提醒旅人，在陌生國家，健康與醫療安全比行程更重要。許多人以為自由行最大的風險是迷路，事實上真正麻煩的，往往是突發的疾病或意外。在日本旅遊，看病流程、語言障礙、急診制度都和台灣大不相同。以下整理一篇實用又易懂的就醫攻略，包含應對方式、保險建議，以及藥妝店超好用的翻譯 APP，讓你出發前就能做好準備，不再因為看不懂日文或不熟流程而手足無措。

廣告 廣告

日本就醫不比台灣：醫療分級嚴謹，診所採預約制





很多人第一次在日本生病，都會被當地的醫療制度嚇到。日本非常重視「醫療分級」，大醫院並不是想去就能去，多數情況下需要先到小診所看診，由醫師判斷後開立「轉診信」才能前往大型醫院。





對於旅客來說，最大挑戰就是： 臨時想看醫生，卻發現診所爆滿、無法預約；想直接衝大醫院，又沒有轉診信，還可能被收取高額「初診費用」。

因此，出發前先查好住宿附近的診所與急診院所非常重要。



旅客最能依賴的工具，是日本政府觀光局（JNTO）提供的《應急指南網站》。網站有中文介面，能依地區、專科、信用卡可否使用、是否接受外國患者、是否24H急診等進行篩選。最貼心的是，它提供一份 PDF《醫療機構使用指南》，裡面有：可提前填寫的病史、過敏、藥物清單 ，常見症狀的中日文對照 可直接拿給醫護人員的溝通表單 對語言不通的旅客來說，這份文件幾乎是救命神器。

另外有旅客分享，如果不幸在機場身體不適，例如成田機場內就設有診所，且有中文對應的人員，旅客不用因語言問題而更加慌張。

什麼情況需要看醫生？什麼情況能靠藥妝店？





旅途中如果只是輕微感冒、擦傷，其實到藥妝店買成藥即可。但若像是高燒不退、化膿性感染、服藥後症狀完全沒有改善，就建議盡快前往醫療院所診治。



日本診所看病流程和台灣差不多：掛號 → 填病歷 → 問診 → 領處方 → 付款 → 領藥。只是語言障礙常讓人靠手比腳畫，而這時剛剛提到的 JNTO 指南 PDF 就非常派上用場。





如果是重大事故、突發胸痛、嚴重過敏等，需要立即叫救護車，記住這句日文： 「救急車を呼んでください」＝ 請幫我叫救護車。

也務必確認「你的旅遊 SIM 卡是否可以打電話」。 有些網路卡只有上網功能，無法撥打 119、110，遇到急診狀況會非常麻煩。若買到純上網卡，記得可以臨時把台灣 SIM 卡插回手機，就能正常打電話了。

醫療費真的貴！沒保險等於荷包大失血





日本醫療一向高昂，且外國人無法享有日本健保，所有費用皆需 100% 自費。 比起「語言不通」、「流程複雜」，旅客最怕的，往往是「天價醫藥費」。





尤其住院、手術動輒百萬日圓起跳。一旦沒有購買海外醫療保險，可能因此背上一筆天文級的醫療帳單。

台灣旅平險通常會理賠海外突發疾病與意外，但需要注意的是，許多旅平險不包含法定傳染病（如流感、COVID-19）。 購買前務必確認是否含傳染病給付。 若是在日本看完醫生，回台後可以憑「診斷書、收據」向台灣保險公司申請理賠，這些證明請務必在日本就醫當下索取，否則回國補辦通常非常困難。

更無痛的選擇：抵達日本後加保「短期醫療險」



若想更省心，可以考慮入境日本後投保當地的「短期醫療保險」。最大的優勢就是： 就醫時可以由保險公司直接與醫療院所結算，不需要自掏腰包。





其中最常被推薦的是「東京海上日動」旅遊保險。 優點包括： 醫療、住院、手術可高額理賠，最高 1000 萬日圓， 而且可保含 COVID-19 等傳染病，而且價格合理，像是3日1620 日圓、7 日 2960 日圓，此外，已取消年齡限制，所有年齡皆可投保， APP 有中文客服，可協助尋找醫院並直接付款給院所。





流程也不複雜：抵達日本後用手機投保 → 下載 APP → 有症狀先聯絡客服 → 安排就醫與付款。對初次在日本求醫的旅客來說，安心感大幅提升。

看不懂藥妝店的日文？用手機掃一下就搞定





如果在旅程中出現輕微症狀，想先透過藥妝店買一點成藥來改善身體狀況，但看到滿牆日文完全不知道哪罐是退燒、哪罐是消炎，不妨下載一款超實用的 APP——Payke。



只要把藥品的條碼掃一下，APP 就能立即顯示：

中文品名、 功效、 成分、 用法與劑量、 使用者評價、排行榜， 就算完全不懂日文，也能安心買到適合自己的藥品，避免買錯藥延誤病情。

過去MOOK玩什麼頻道就曾介紹過Payke這支APP。

旅行最重要的是「安全回家」，提前準備比事後遺憾更重要

旅遊時我們常把焦點放在景點、美食與住宿，但真正會影響整趟旅程的，往往是意想不到的健康問題。大S事件也提醒我們，再熟悉的地方、再美的行程，只要沒有做好醫療與保險準備，一旦出了狀況，後果可能難以承擔。 掌握日本就醫的基本流程、下載必要工具、投保台灣旅平險與日本短期保險，就能讓旅程更安心。如同很多旅人說的：「出去玩最重要的，就是平平安安回家。」

想了解更多！請看影片：MOOK玩什麼

海外醫療必買保險！日本急救·看診·保險全攻略：不會日文也OK｜實用APP｜行前一招省百萬醫藥費

》https://www.youtube.com/watch?v=dnRD_Ru4iWI&t=18s

日本超強連鎖飯店推薦！高CP住宿Super Hotel、APA、東橫INN、Route Inn一次看

》https://www.mook.com.tw/article/39189