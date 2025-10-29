海外榮光會訪台南醫養合一園區
記者汪惠松∕台南報導
為強化榮民醫療照護服務效能，國軍退除役官兵輔導委員會參事王凱珩及簡任視察巫嘉昌帶領海外榮光聯誼會一行五十餘人參訪台南醫養合一園區，體驗高榮南院綠色通道從掛號、檢驗到領藥流程，讚賞院方為榮民、眷屬與長者提供快速、尊榮且貼心的就醫服務。
輔導會為強化榮民醫療照護服務效能，辦理「接待海外榮光會代表返國參加榮民節活動」，其中參訪台南醫養合一園區， 包括高雄榮總台南分院、台南榮民之家、台南市榮民服務處，深入了解推動榮民綠色通道醫療服務的創新措施與執行成果。
高榮南院院長鄭名芳指出，醫院提供榮民服務不遺餘力，為榮民及眷屬提供的醫療綠色通道，旨在協助他們更快速、便利地就醫。措施包括設立榮民專屬服務櫃台、提供優先看診及掛號服務，例如七十五歲以上榮民長者優先掛號和批價、領藥等；檢驗及放射科櫃台也設有優先窗口，及在急診和住院時提供必要協助。
另有志工提供行動掛號、諮詢與陪伴協助，確保榮民醫療需求快速響應。門診與住院特設專線窗口及優先叫號制度，讓七十五歲以上榮民及高齡患者就醫時之掛號、批價、簽床、檢驗及領藥等流程，感受到最便捷的服務。
海外榮光會成員盛讚台灣榮民醫療模式，表示此次參訪深切感受到政府與社會對榮民的尊重及關懷。高榮南院表示，未來將持續擴大綠色通道服務，全力打造更加便利、安全、尊榮的榮民醫養環境。榮民及家屬如有相關需求可至園區內各單位服務台或聯繫院方專線查詢，感受榮民醫療體系最快速、最優質的醫療服務。
