海外生病掛急診「被建議轉診或住院」別急返台 醫揭2點：風險很高
【健康醫療網／記者林則澄報導】近逢女星大S（徐熙媛）因病逝世滿一周年，南韓綜藝節目《名人生老病死的秘密》（셀럽병사의 비밀）揭露她過世前幾天的身體變化，原來她在症狀惡化後，想回台灣治療，卻在前往機場的路上心臟驟停，經搶救仍宣告不治。醫師也藉此提醒，類似「旅途中突發不適」的情境並不少見，一般情況下，若民眾在海外急診已被建議轉送大型醫院或住院，往往代表病情可能有惡化風險，而返國就醫本身也存在路程與時間上的不確定性，建議先依當地醫療團隊評估就地處置，盡量避免在病況不穩時貿然移動。
南韓綜藝節目《名人生老病死的秘密》2月3日播出內容，整理大S離世前數日的身體狀況變化與行程。依節目呈現的時間軸，她與丈夫具俊曄及家人於2025年1月29日抵達日本後，隨即出現高燒、全身痠痛等症狀，並選擇在飯店泡溫泉，想讓身體暖活起來，後續卻因症狀惡化並被送往急診室，當地醫療團隊評估後建議轉送大型醫院治療。但大S則決定返回台灣就醫，家人因此改訂2月2日的機票，一行人在前往機場途中，她突發心臟驟停，送醫搶救後仍回天乏術。
生病尤其發燒不泡湯 恐增心肺負擔
衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時說，溫泉水溫通常比人體體溫還高，浸泡時會讓血管擴張，心跳、呼吸也隨之加快，心臟、肺臟須更努力運作，才能維持血液循環，民眾生病時往往體力較差，反而難以承受這種負擔，因此不論是一般感冒或流感，原則上都不建議泡溫泉，尤其合併發燒時風險更高，可能出現類似熱傷害的狀況，甚至引發休克，另溫泉池多設置在密閉或狹小空間，也不排除環境中可能存在「退伍軍人菌（Legionella）」，進一步引發較嚴重的非典型肺炎。
泡湯上限10到15分鐘 醫籲適時補水和電解質
黃高彬副院長也強調，即使已大病初癒，在體力尚未完全恢復前仍不建議泡湯，若自覺狀態已回穩，泡湯時間也盡量控制在每次10到15分鐘為上限，且不要硬撐。他更形容，泡溫泉其實類似於在大太陽下運動，過程中易出汗且耗體力，可能造成脫水或電解質失衡，因此泡完後建議補充水分與電解質，並盡量有人陪同，避免起身時因姿勢性低血壓跌倒。
事實上，不少台灣人在異國他鄉旅遊期間若有身體不適，不論大病小病，都傾向於回台灣治療，台灣急診醫學會榮譽理事、中國醫藥大學附設醫院急症暨外傷中心急診部部主任陳維恭受訪時指出，他能理解這種情況可能是一般民眾出於對特定醫療環境的信任感，但以臨床角度來看，患者是否能返國治療，醫療端都須同時評估「轉送風險」與「疾病風險」兩個層面，即使只在國內院際轉院，都存在路程耗時、途中不在醫療機構內，遇到緊急狀況處置空間有限等不確定性因素，更何況是在國外就醫後選擇返回台灣治療，且此情況面臨的變數往往更多，醫病承受的風險相對較高。
急重症有黃金時間不宜移動 小病灶較有回國空間
至於疾病風險，陳維恭主任說，民眾出國時若罹患須在短時間內處理的疾病，通常不建議立刻回國治療，例如嚴重外傷、顱內出血、心肌梗塞等急重症，越早處置越有機會降低後遺症與死亡風險；相對來說，若是較穩定、短期不太影響身體功能及生命，且飛行安全性較高的病灶，例如部分小範圍骨折，民眾若選擇回國治療，在看診流程熟悉度、費用及後續醫護與家人照護上，可能利大於弊，這類情境反而較有回國治療的空間可議。
當心「介於中間」的惡化型病程 交專家判定為妥
不過，陳維恭主任也說，臨床上最難判斷的往往是介於中間的狀況，例如一開始看似感冒的疾病，後續卻逐步惡化，這類情境是否還能回國治療，或請相關單位安排國際醫療轉送，最好由當下評估的專業醫師進行判定，若連醫療端都建議轉送大型醫院或住院，通常代表病情有上升或惡化風險，需更密集監控或進一步處置。
一旦患者堅持出院，陳維恭主任說，醫療端仍會提醒相關風險事項，並告知可採取的安全措施，例如告知是否需安排國際醫療轉送、是否需由患者持醫師開立的診斷書，進一步向航空公司申請專業醫護人員陪同搭機、是否需攜帶必要的維生與監測設備（例如血氧偵測儀等儀器），以便在路途中及早掌握身體變化。他也直言，班機飛行途中不像在國內院際轉院，救護車開上高速公路後，還可能隨時下交流道，飛機起飛後，遇到突發狀況的處置空間比陸上更受限，甚至牽涉是否需迫降等高風險情境。
出國前先做慢性病備藥 避高風險活動降風險
陳維恭主任最後也提醒，民眾出國旅遊前若本身有慢性病，應先找家醫科或熟悉病史的醫師諮詢，確認可能風險與備藥，若前往醫療資源相對不足的地區，更要避免高風險活動，尤其突發的外傷事件常讓後續醫療處理變得棘手。他也坦言，急診現場看過不少海外就醫的案例，但旅遊本來是快樂的事，因此事前更多醫療評估與儲備，往往能把是否返國治療，或國際醫療轉送的需求降到最低。
另近年遠距醫療需求增加，對部分在海外就醫、因語言與醫療環境差異而難以判斷病情嚴重性，並拿捏是否需要住院或轉院的患者而言，若能透過具國際醫療服務量能的醫療機構取得台灣端的第二意見，也有助於釐清風險，作為後續處置與是否返國治療的參考，但仍應以當地醫療團隊評估與處置為優先。
【延伸閱讀】
藥留意1／7旬翁突意識模糊送急診！不是中風惹禍 專家籲4原則
流感、新冠雙夾擊！疾管署急籲「這些人」快打疫苗 重症多未接種
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67655
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
「投手大谷」蓋牌原因曝！ 登板若受傷保險公司恐要賠89億新台幣
今（6）天大聯盟公布本屆經典賽參賽隊伍名單，日籍球星大谷翔平被安排進日本隊投手名單，但是以「指定打擊」身分上場，棒球迷期待的二刀流場景恐難實現。有外媒記者透露，大谷翔平幾乎確定「只打不投」，原因之一就
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
王必勝瘦到認不出！「1年甩16公斤」對比照曝光：血壓藥也停了
前衛福部政務次長王必勝時常在臉書分享近況，今（5）日他透露自己瘦身有成，一年多就減了16公斤，血壓藥已停藥半年，仍維持在標準內，直言「邁向健康人生的一大進步」。他也PO出瘦身前後對比照，讓一票網友驚呆。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
快訊／李千娜道歉！認了《世紀血案》發言輕率 宣布「片酬全捐出」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導國片《世紀血案》未經家屬授權風波持續擴大。繼主演楊小黎、簡嫚書相繼發聲後，參與客串演出的李千娜今（7）日也發聲道歉，...
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
趙薇女兒小四月罕露面！金啡長髮自拍影片曝光 叛逆少女氣息全開
趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。隨著少女漸漸長大，她的氣質與外貌也開始成為網友關注焦點。林宜君