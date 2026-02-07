海外生病掛急診「被建議轉診或住院」別急返台 醫揭2點：風險很高

【健康醫療網／記者林則澄報導】近逢女星大S（徐熙媛）因病逝世滿一周年，南韓綜藝節目《名人生老病死的秘密》（셀럽병사의 비밀）揭露她過世前幾天的身體變化，原來她在症狀惡化後，想回台灣治療，卻在前往機場的路上心臟驟停，經搶救仍宣告不治。醫師也藉此提醒，類似「旅途中突發不適」的情境並不少見，一般情況下，若民眾在海外急診已被建議轉送大型醫院或住院，往往代表病情可能有惡化風險，而返國就醫本身也存在路程與時間上的不確定性，建議先依當地醫療團隊評估就地處置，盡量避免在病況不穩時貿然移動。

廣告 廣告

南韓綜藝節目《名人生老病死的秘密》2月3日播出內容，整理大S離世前數日的身體狀況變化與行程。依節目呈現的時間軸，她與丈夫具俊曄及家人於2025年1月29日抵達日本後，隨即出現高燒、全身痠痛等症狀，並選擇在飯店泡溫泉，想讓身體暖活起來，後續卻因症狀惡化並被送往急診室，當地醫療團隊評估後建議轉送大型醫院治療。但大S則決定返回台灣就醫，家人因此改訂2月2日的機票，一行人在前往機場途中，她突發心臟驟停，送醫搶救後仍回天乏術。

生病尤其發燒不泡湯 恐增心肺負擔

衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時說，溫泉水溫通常比人體體溫還高，浸泡時會讓血管擴張，心跳、呼吸也隨之加快，心臟、肺臟須更努力運作，才能維持血液循環，民眾生病時往往體力較差，反而難以承受這種負擔，因此不論是一般感冒或流感，原則上都不建議泡溫泉，尤其合併發燒時風險更高，可能出現類似熱傷害的狀況，甚至引發休克，另溫泉池多設置在密閉或狹小空間，也不排除環境中可能存在「退伍軍人菌（Legionella）」，進一步引發較嚴重的非典型肺炎。

泡湯上限10到15分鐘 醫籲適時補水和電解質

黃高彬副院長也強調，即使已大病初癒，在體力尚未完全恢復前仍不建議泡湯，若自覺狀態已回穩，泡湯時間也盡量控制在每次10到15分鐘為上限，且不要硬撐。他更形容，泡溫泉其實類似於在大太陽下運動，過程中易出汗且耗體力，可能造成脫水或電解質失衡，因此泡完後建議補充水分與電解質，並盡量有人陪同，避免起身時因姿勢性低血壓跌倒。

事實上，不少台灣人在異國他鄉旅遊期間若有身體不適，不論大病小病，都傾向於回台灣治療，台灣急診醫學會榮譽理事、中國醫藥大學附設醫院急症暨外傷中心急診部部主任陳維恭受訪時指出，他能理解這種情況可能是一般民眾出於對特定醫療環境的信任感，但以臨床角度來看，患者是否能返國治療，醫療端都須同時評估「轉送風險」與「疾病風險」兩個層面，即使只在國內院際轉院，都存在路程耗時、途中不在醫療機構內，遇到緊急狀況處置空間有限等不確定性因素，更何況是在國外就醫後選擇返回台灣治療，且此情況面臨的變數往往更多，醫病承受的風險相對較高。

急重症有黃金時間不宜移動 小病灶較有回國空間

至於疾病風險，陳維恭主任說，民眾出國時若罹患須在短時間內處理的疾病，通常不建議立刻回國治療，例如嚴重外傷、顱內出血、心肌梗塞等急重症，越早處置越有機會降低後遺症與死亡風險；相對來說，若是較穩定、短期不太影響身體功能及生命，且飛行安全性較高的病灶，例如部分小範圍骨折，民眾若選擇回國治療，在看診流程熟悉度、費用及後續醫護與家人照護上，可能利大於弊，這類情境反而較有回國治療的空間可議。

當心「介於中間」的惡化型病程 交專家判定為妥

不過，陳維恭主任也說，臨床上最難判斷的往往是介於中間的狀況，例如一開始看似感冒的疾病，後續卻逐步惡化，這類情境是否還能回國治療，或請相關單位安排國際醫療轉送，最好由當下評估的專業醫師進行判定，若連醫療端都建議轉送大型醫院或住院，通常代表病情有上升或惡化風險，需更密集監控或進一步處置。

一旦患者堅持出院，陳維恭主任說，醫療端仍會提醒相關風險事項，並告知可採取的安全措施，例如告知是否需安排國際醫療轉送、是否需由患者持醫師開立的診斷書，進一步向航空公司申請專業醫護人員陪同搭機、是否需攜帶必要的維生與監測設備（例如血氧偵測儀等儀器），以便在路途中及早掌握身體變化。他也直言，班機飛行途中不像在國內院際轉院，救護車開上高速公路後，還可能隨時下交流道，飛機起飛後，遇到突發狀況的處置空間比陸上更受限，甚至牽涉是否需迫降等高風險情境。

出國前先做慢性病備藥 避高風險活動降風險

陳維恭主任最後也提醒，民眾出國旅遊前若本身有慢性病，應先找家醫科或熟悉病史的醫師諮詢，確認可能風險與備藥，若前往醫療資源相對不足的地區，更要避免高風險活動，尤其突發的外傷事件常讓後續醫療處理變得棘手。他也坦言，急診現場看過不少海外就醫的案例，但旅遊本來是快樂的事，因此事前更多醫療評估與儲備，往往能把是否返國治療，或國際醫療轉送的需求降到最低。

另近年遠距醫療需求增加，對部分在海外就醫、因語言與醫療環境差異而難以判斷病情嚴重性，並拿捏是否需要住院或轉院的患者而言，若能透過具國際醫療服務量能的醫療機構取得台灣端的第二意見，也有助於釐清風險，作為後續處置與是否返國治療的參考，但仍應以當地醫療團隊評估與處置為優先。

【延伸閱讀】

藥留意1／7旬翁突意識模糊送急診！不是中風惹禍 專家籲4原則

流感、新冠雙夾擊！疾管署急籲「這些人」快打疫苗 重症多未接種



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67655

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw