海外第4間！經長龔明鑫率團訪問波蘭 揭牌華沙台灣貿易中心
經濟部今（11）日表示，部長龔明鑫在12月9日至11月率團訪問波蘭，10日出席「台波企業論壇」並主持華沙台灣貿易投資中心的揭牌儀式，是經濟部在海外設立的第4個貿易投資中心。波蘭能源部Konrad Wojnarowski常務次長、發展基金暨區域政策部Jacek Karnowski政務次長及經貿官員也出席表示支持。
經濟部表示，會前龔明鑫也見證雙方簽署無人機合作備忘錄，具體深化台波在民主供應鏈及經濟夥伴關係。
訪團此行也會晤波蘭參議院副議長 Michal Kaminski 及多位跨黨派友台議員，就地緣政治、供應鏈安全、數位轉型及能源等議題交換意見。波蘭議員強調，友台小組是波蘭國會最大團體，高度肯定台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位，並支持深化雙邊關係。
經濟部表示，近年台波經貿關係持續升溫，10日舉辦台波企業論壇上，共有120多位波台雙方企業界等人士踴躍出席。龔明鑫在企業論壇中，在台波雙方企業的見證下，為華沙「台灣貿易投資中心」進行揭牌。
華沙台貿中心係繼捷克布拉格、日本福岡及美國達拉斯之後，經濟部在海外設立的第4個貿易投資中心，盼協助有意願到海外布局的企業，排除投資障礙、降低成本，以拓展中東歐商機。
此外，經濟部也規劃在明年6月下旬在歐洲舉行「台灣形象展」，而且是首度在波蘭華沙舉辦。該項規劃廣獲波方政要及企業界之重視及支持，我國將匯聚政府及民間力量，展示台灣在高科技、智慧製造、綠能永續、資安及韌性城市的產業實力，促進雙方深化在策略性產業的夥伴關係。
龔明鑫在論壇中表示，台灣及波蘭雙方的交流自他上次來訪後已經更加緊密。對於歐盟發展AI的方向，他強調波蘭可運用台灣的AI供應鏈力量，向歐盟爭取「AI 超級工廠計畫」（AI Gigafactory）。
除AI及半導體外，台波雙方在無人機、電動車及綠能供應鏈等領域也深具合作潛力。除將持續促進企業深化交流外，也建議雙方大學科技研發機構可強化合作，善用「中東歐投資基金」及「波蘭國家發展基金」資源，促進雙邊經貿及產業鏈結。
針對台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）有意願在波蘭設立科技園區，龔明鑫表示，將積極協助我商進行全球布局，協助雙方企業界強化商務交流及促進供應鏈合作等方面提供協助。
會前，龔明鑫見證「台灣無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）與「波蘭無人機商會」（PISB）簽署合作備忘錄（MOU），雙方由我國漢翔公司及波方Terra Hexen公司代表簽署。
龔明鑫致詞時強調，波蘭是台灣無人機的最大出口巿場，希望台波透過MoU的簽署，掌握無人機「非紅供應鏈」商機，攜手打造安全、可信賴的無人機產業生態系。
經濟部統計，截至今年10月，我國無人機出口總額達5,475萬美元，較去年增加11.4倍。其中，對波蘭出口占比近4成（約2,151萬美元），穩居我國最大出口市場，顯示台波無人機合作日益緊密並深具發展潛力。
更多太報報導
時隔5年首見！全年稅收短徵上看500億元 11月證交稅330億元寫單月次高
【12月出口2-2】11月對美出口創3冠王紀錄 美國穩坐最大出口市場
【12月出口2-1】震憾！11月出口再越600億美元大關 年內3度超車韓國
其他人也在看
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 406
韓國入境卡標「中國台灣」！名醫：禁韓團？
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。外交部已宣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 43
外資出聲了！大摩驚爆新預測：明年GB機架狂飆到8萬櫃 「這3強檔台廠」最快受益降臨
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場持續升溫，摩根士丹利（大摩）最新報告卻先降後升：雖然今年GB200與GB300兩大系列的出貨量被小幅下修至2.73萬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
真正亞洲一哥！台積電市值超越沙烏地阿美
真正亞洲一哥！台積電（2330）在美存託憑證ADR昨天美國時間9日收盤303美元，並以市 值1.573兆美元（折合新台幣約49兆元），超越沙烏地阿拉伯石油公司Saudi Aramco「沙烏地阿美」的1.568兆美元，成為全球第8大、亞洲第一大市值企業。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 30
國產新藥剋必達納入健保給付 台灣生技研發跨入新階段
（記者秦裕中／綜合報導）台灣生技產業再有制度性突破。由華上生醫歷時多年研發的國產創新藥物「剋必達」（Tucid […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
鴻海中東布局再下一城 旗下鴻騰精密沙國充電樁工廠動土
鴻海集團旗下鴻騰精密科技（FIT）與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】曇花一現？台股閃現28568新天價後翻黑 分析師吳官隆：追價意願弱
聯準會降息灌活水，美股四大指數全數收漲，台股今（11）以28385.23點開出，指數下跌15.5點，隨後在台積電（2330）秒填息、漲勢擴大下，指數翻紅上漲167.29點、寫28568.02點新高，惟50分鐘後震盪翻黑。 運達投顧分析師吳官隆表示，降息利多已提前反應兩周，「提早開香檳沒驚喜」，且早盤量能沒跟上，追價意願偏弱。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前 ・ 3
台股盤前／Fed三度降息釋鴿聲激勵！台積電今除息5元 台股有望挑戰新高
聯準會（Fed）宣布今年第三度降息1碼至3.5%至3.75%區間，同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高。儘管如此，主席鮑威爾強調關稅引發的通膨效應屬暫時現象，經濟成長仍具韌性。市場解讀此次政策為「鴿中帶穩」，激勵美股週三（10）日全面走高，道瓊大漲497點、標普500指數漲0.7%逼近歷史新高、那斯達克漲0.33%，費半指數更強彈1.29%，帶動全球投資信心回溫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉Fed3度降息 股債齊揚 標普逼近歷史新高
聯準會 (Fed) 今年第三度降息，但同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高，即便如此，聯準會主席鮑爾認為，關稅帶來的通膨影響被證明是暫時的，經濟將會走強，美股週三 (10 日) 歡欣喜漲，債市同樂高升。鉅亨網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
富邦媒 年營收估再破千億元
雙11檔期大促與普發政策挹注買氣噴發，momo富邦媒（8454）11月合併營收146.8 億元，月增88％、年減5.74％。momo表示，今年電商產業競爭加劇、需求更為分散，使得年增率略有回落，但經營效率與服務品質持續優化，累計前11月營收達994.7億元、年減3.25％，整體營運節奏保持穩健。法人推估全年營收再破千億元無虞。工商時報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
SpaceX估值衝刺1.5兆美元，馬斯克距「兆富豪」門檻只差上市一步
【財訊快報／陳孟朔】市場傳出消息稱，若太空探索公司SpaceX明年以約1.5兆美元估值推進首次公開發行(IPO)，將大幅重塑全球財富版圖，現任全球首富馬斯克(Elon Musk)的身家有機會從約4,606億美元「翻倍再加碼」，逼近1兆美元關卡，成為全球首位「兆富豪」。依富豪排行榜估算，馬斯克目前持有約42% SpaceX股權，一旦公司按1.5兆美元投前估值掛牌，其持股市值將躍升至逾6,250億美元，遠高於目前約1,360億美元的估算水準。報導指出，若以1.5兆美元投前估值計算，馬斯克整體財富規模將上看約9,520億美元，較目前水準增加近4,910億美元，且這還未計入他在其他企業中的龐大持股，包括電動車龍頭特斯拉(Tesla，美股代碼TSLA)以及其他科技與基礎設施相關資產。繼稍早特斯拉股東大會通過規模高達12位數的薪酬方案後，SpaceX若成功上市，將被視為馬斯克邁向「兆富豪」的第二條關鍵跑道。熟悉SpaceX股權結構的人士指出，外界對其估值的推算，多是基於聯邦機構文件與近年融資輪的股權稀釋情況，顯示市場對其衛星網路、發射服務與太空基礎設施長期商業模式抱持高度溢價期待。對投資人而言，S財訊快報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
專家看盤》友善資金來了！降息＋QE雙引擎點火 台股攻新天價
[Newtalk新聞] 「台股今天(11日)突破歷史新高，主要受惠聯準會宣布降息與啟動QE，電子權值買盤強勢回流，中小型股若能擴大漲勢，盤面將更具動能。」分析師林漢偉表示，台股今天量價表現受惠全球資金行情。 林漢偉表示，在全球資金面轉為友善、台股創新高的背景下，盤面焦點將落在「權值股能否續強」以及「中小型股能否擴散」。 回顧美股表現：美股昨天四大指數同步收高，全面反映資金寬鬆利多。費半指數 1.29%，再創歷史新高。半導體亮點：邁威爾 4.02%、美光 4.47%。大型股分歧：微軟 -2.74%、亞馬遜 1.69%。林漢偉表示，聯準會宣布降息一碼並自 12 月啟動 400 億美元購債計畫；主席談話偏鷹，但市場解讀明年經濟展望上修與資金面寬鬆，美股尾盤全面走高。 總體面與台指期：美元回落，美債利率下滑，資金面偏多。台指期 272 點（ 0.96%）。台積電 ADR 2.21%，逼近歷史新高。以下是林漢偉解析今天盤勢重點： 一、台股技術面與量能 外資現貨轉買、期貨空單小減，籌碼面回到中性。 櫃買指數挑戰今年高點，中小型股若能擴散將推升盤面續航力。 二、傳產與題材概念股 11 月營收亮眼：富新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
入境卡把台灣標為中國！賴清德喊話尊重台灣 南韓外交部回應了
韓國宣布廢止紙本入境卡，今年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈，總統賴清德10日再度喊話，希望韓國可以尊重台灣人民的意志，對此，韓國外交部也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
韓國入境卡把台灣列中國 邱議瑩籲「一人一信抗議」：人民力量是偉大的
韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，在「出發地」及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部及我國駐韓國代表處多次交涉要求更正，但至今仍未改正。對此，民進黨立委邱議瑩今（10）日表示，過去民間常發動一人一信抗議的行動，她覺得此時發動最適宜，由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，「我們有權力提出抗議，人民力量是偉大的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
收盤／台股漲218點！台積電領軍站回28400 矽光子及PCB好猛
美股四大指數昨（9）日多在平盤附近震盪，僅那斯達克微漲0.13%。市場靜待聯準會為期兩天的利率決策會議登場，儘管CME FedWatch顯示降息機率高達89%，但部分官員對過度寬鬆仍持保留，使外界關注此次FOMC可能淡化明年進一步降息的預期。台股今（10）日在AI族群與權值股齊力帶動下，早盤開高後一路震盪走揚，加權指數終場上漲218.13點，收在28,400.73點，漲幅0.77%，成交金額放大至三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
榮惠-KY創11月營收1.39億元 2026年Q1訂單能見度佳
PCB廠榮惠-KY創（6924）公告11月合併營收為1.39億元，月減1.47％，年減1.53％；累計前11個月營收15.46億元，年減3.51％。董事長劉世璘指出，GB系列等AI伺服器訂單動能開始轉強，預計2026年第一季出貨量可較今年第四季顯著成長，可彌補車用客戶仍處於調整期的風險。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導今（2025）年2月起，南韓的「電子入境卡」將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」，外交部對此已強調將重新審視我國與南韓的關係；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（10）日表示，相信在外交部的「斡旋」之下，南韓政府應該很快就會改正，並做出必要的修正。今早10時，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，南韓的「電子入境卡」將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」，有立委說要制裁南韓，台灣有進非常多的南韓泡麵，赴韓旅遊的人也很多，您認為會不會在相關方面來做出制裁？對此，鍾佳濱回應，南韓政府對其出入境一些表格的格式有不一致的地方，我國外交部已提醒並請對方注意，希望南韓能嚴正理解，台韓兩國人民向來交流密切且友誼深厚，希望韓國政府能夠珍惜台韓人民不管在經貿文化上的交流基礎，能尊重台灣人民對於自己國家被正確看待（的期待）；他相信，在外交部的「斡旋」之下，南韓政府應該很快就會改正，並做出必要的修正。鍾佳濱說，台灣對於任何民主同盟的友邦國家，他們的元首因為是由該國人民所選舉出來的，既然一定要維持該國的外交政策與國家利益，因此我國堅信南韓的大統領（總統）李在明，基於南韓的國家利益跟整個亞洲地區民主同盟的關係，一定會堅定與美國、日本與第一島鏈的台灣站在一起，「這一點我們是非常地肯定與期待」。原文出處：快新聞／南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」 更多民視新聞報導世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結南韓電子入境卡矮化"台灣"！資深媒體人"用這動作"反制！上班族歡呼！勞動部公告「全勤獎金算工資」 請病假也要發民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 117
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 19
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10