海外第4間！經長龔明鑫率團訪問波蘭 揭牌華沙台灣貿易中心

經濟部長龔明鑫率團訪波蘭，宣布「華沙台灣貿易投資中心」成立揭牌。經濟部提供



經濟部今（11）日表示，部長龔明鑫在12月9日至11月率團訪問波蘭，10日出席「台波企業論壇」並主持華沙台灣貿易投資中心的揭牌儀式，是經濟部在海外設立的第4個貿易投資中心。波蘭能源部Konrad Wojnarowski常務次長、發展基金暨區域政策部Jacek Karnowski政務次長及經貿官員也出席表示支持。

經濟部表示，會前龔明鑫也見證雙方簽署無人機合作備忘錄，具體深化台波在民主供應鏈及經濟夥伴關係。

訪團此行也會晤波蘭參議院副議長 Michal Kaminski 及多位跨黨派友台議員，就地緣政治、供應鏈安全、數位轉型及能源等議題交換意見。波蘭議員強調，友台小組是波蘭國會最大團體，高度肯定台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位，並支持深化雙邊關係。

經濟部表示，近年台波經貿關係持續升溫，10日舉辦台波企業論壇上，共有120多位波台雙方企業界等人士踴躍出席。龔明鑫在企業論壇中，在台波雙方企業的見證下，為華沙「台灣貿易投資中心」進行揭牌。

華沙台貿中心係繼捷克布拉格、日本福岡及美國達拉斯之後，經濟部在海外設立的第4個貿易投資中心，盼協助有意願到海外布局的企業，排除投資障礙、降低成本，以拓展中東歐商機。

此外，經濟部也規劃在明年6月下旬在歐洲舉行「台灣形象展」，而且是首度在波蘭華沙舉辦。該項規劃廣獲波方政要及企業界之重視及支持，我國將匯聚政府及民間力量，展示台灣在高科技、智慧製造、綠能永續、資安及韌性城市的產業實力，促進雙方深化在策略性產業的夥伴關係。

龔明鑫在論壇中表示，台灣及波蘭雙方的交流自他上次來訪後已經更加緊密。對於歐盟發展AI的方向，他強調波蘭可運用台灣的AI供應鏈力量，向歐盟爭取「AI 超級工廠計畫」（AI Gigafactory）。

除AI及半導體外，台波雙方在無人機、電動車及綠能供應鏈等領域也深具合作潛力。除將持續促進企業深化交流外，也建議雙方大學科技研發機構可強化合作，善用「中東歐投資基金」及「波蘭國家發展基金」資源，促進雙邊經貿及產業鏈結。

針對台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）有意願在波蘭設立科技園區，龔明鑫表示，將積極協助我商進行全球布局，協助雙方企業界強化商務交流及促進供應鏈合作等方面提供協助。

會前，龔明鑫見證「台灣無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）與「波蘭無人機商會」（PISB）簽署合作備忘錄（MOU），雙方由我國漢翔公司及波方Terra Hexen公司代表簽署。

龔明鑫致詞時強調，波蘭是台灣無人機的最大出口巿場，希望台波透過MoU的簽署，掌握無人機「非紅供應鏈」商機，攜手打造安全、可信賴的無人機產業生態系。

經濟部統計，截至今年10月，我國無人機出口總額達5,475萬美元，較去年增加11.4倍。其中，對波蘭出口占比近4成（約2,151萬美元），穩居我國最大出口市場，顯示台波無人機合作日益緊密並深具發展潛力。

