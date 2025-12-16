海外網購超買醫材恐挨罰200萬 棉花棒、隱形眼鏡都中招

南投縣衛生局提醒醫用棉花棒屬於醫療器材，應循合法管道購買，以免觸法。（南投縣衛生局提供／劉慧茹南投傳真）

喜歡海外網購的民眾要注意，看似普通的小物買太多也會觸法。南投縣政府衛生局近期查獲民眾境外超量購買醫用棉花棒被裁罰6萬元，其它還有隱形眼鏡、保險套、驗孕棒等，今年裁罰5件、金額合計約30萬元，已全數銷毀。

南投衛生局指出，醫用棉花棒其實不是生活用品，而是醫療器材，若是自用，以半年一次為限，數量不得超過200支，等於一天能使用1點多支。但許多人因為不清楚規定遭罰的案例層出不窮，讓衛生局發文提醒：「醫材背後牽涉滅菌、材質、安全檢驗，不是看到便宜就能亂買，尤其是社團團購，一不注意就變成無照醫材商，還可能誤觸刑責。」。

民眾若是購買數量超過，需要向食藥署提出專案申請，否則會視為違法輸入。常被忽略的醫療器材還有隱形眼鏡、保險套。同樣也是以半年一次為限，日拋隱形眼鏡單一度數60片，每人限購單一品牌及二種不同度數，保險套合計不得超過60個。

另一種常見的違規品項則是驗孕棒，驗孕棒雖為非處方藥品，不過單一品項最多12瓶（盒），總數不得超過36瓶（盒、罐、支、包）。依據《醫療器材管理法》規定，意圖販賣醫療器材或供應，最重處3年以下徒刑，或併科1000萬元罰金；未經核准擅自製造或輸入醫療器材，則裁處6萬元至200萬元罰鍰。

衛生局強調，《醫療器材管理法》不只針對業者，也適用於一般民眾，加上無照販售醫療器材手法愈來愈隱密，衛生局也會加強監控私密社團、匿名帳號、境外寄送等管道，一旦查獲將立即移送並依法處置，絕不寬貸，民眾網購醫材風險高，應循合法管道才安心。

