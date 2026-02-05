海外緊急就醫別慌！春節「出國就醫」健保可退費 急診每次上限3825元

春節連假期間，民眾海外旅遊發生緊急傷病或分娩，在當地院所就醫，可依規定申請自墊醫療費用核退。(機場示意圖) 圖：桃園機場公司/提供(資料照片)

[Newtalk新聞] 春節連假期間不少民眾規劃出國旅遊，若不慎在海外發生緊急傷病或分娩情形，必須在當地醫療院所就醫。中央健康保險署今（5）日宣布，依相關規定，民眾可於門、急診治療當日或出院日起算6個月內，申請自墊醫療費用核退。

中央健康保險署今宣布春節連假期間民眾於國外旅遊就醫，也可申請健保核退費。健保署指出，依全民健康保險法規定，於保險有效期間，在台灣地區外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，得於門、急診治療當日或出院日起6個月內，檢附全民健康保險自墊醫療費用核退申請書及相關資料，親送或委託親友至投保單位所在地的健保署分區的臨櫃辦理，也可透過郵寄至指定地點，申請自墊醫療費用核退。

根據健保署最新公告指出，有效期間為115年1月至3月，在「國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限」門診每次新台幣1133元、急診每次3825元、住院每日6887元。

健保署表示，對於國外醫療費用核退金額標準採審查後「核實」給付原則，惟申請費用若高於健保署每季公告急診每人次、門診每人次、住院每人日上限者，則不予給付。有關每季上限金額，民眾可至健保署全球資訊網首頁(健保服務-健保醫療費用-就醫費用與退費-自墊醫療費用核退-在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限)查詢。







