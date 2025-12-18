海外置產再起2／地緣政治敏感尋找「身分備胎」 馬六甲建案6成買家台灣人

馬國政府吸引外資推出「第二家園」計畫，讓亞昕於馬六甲的投資案「鉑昕國際酒店」和酒店式公寓受到不少海外置產客關注。（圖／亞昕提供）

台灣房市管制與地緣政治的不確定感，推動高資產族群積極布局具有「資產風險分散＋身分備胎」的海外物件，投資人不再只精打細算投報率，業者也觀察到買家特別關注置產能否換取該國「居留權」。

阿拉伯聯合大公國包括杜拜、阿布達比等城市，為了吸引投資，只要外國人投資房產金額達200萬迪拉姆（約1600萬台幣），投資人與其直系親屬都可獲得5~10年的居留權。

業者透露，國外地產開發商也知道目前兩岸關係緊張，因此看準居留需求引進相關產品。（圖／報系資料庫）

而泰國則針對高資產退休族，規定投資25萬美元（約570萬台幣）以上房產或債券，最長給10年居留，享工作許可與稅務優惠。

馬來西亞則是推出「第二家園」（MM2H）5~20年簽證，吸引海外人士投資，條件是必須買房，另外，須持有美金定存約15~100萬美元（約台幣470~3100萬元）。

投資人劉小姐就分享，他想看馬來西亞建案，不是為了投報率，最主要是馬來西亞華語可通，且馬國政府推有第二家園計畫。（圖／劉小姐提供）

「選擇馬來西亞不是為了投報率，最主要還是第二家園的誘因，至少還能買個保險。」一位投資人劉小姐近期才剛從馬來西亞回國，他看的是亞昕國際在馬六甲的「亞昕THE RISE」酒店式公寓，她分享，「亞昕是台灣上市櫃公司，至少可以找得到人，也比較有保障！」

據了解，亞昕在馬六甲的投資案「鉑昕國際酒店」和酒店式公寓雙棟海景第一排摩天建築，兩項產品總銷逾72億元，目前已銷7成，買家又以台灣人居多，占6成。

「確實很多人來置產目的就是為了第二家園，企業主想要做財產分布，把雞蛋放在不同籃子，最重要的是馬來西亞沒有遺產稅、語言也通。」皇家地產總經理黃俊捷表示，透過房產搭配定存的方式，只需準備約新台幣千萬元以上，即可申請5至20年的長期居留簽證，且該筆定存在符合條件後，仍保有一定的資金運用彈性。

維昕國際董事長張維珍表示，馬來西亞在生活機能與語言環境上，對台灣人相對友善，因此成為不少海外置產客戶的選項之一。（圖／亞昕提供）

不過亞昕旗下維昕國際董事長張維珍也說明，鉑昕酒店屬投資飯店股權，不算購置房產，無法申請MM2H，所以台灣人買酒店式公寓居多，目的性很明確，就是為了居留權。

雖然吉隆坡也推有不少建案，但吉隆坡的投資門檻需100萬馬幣（約800萬台幣），馬六甲僅需50萬馬幣（約400萬台幣），再加上亞昕品牌、已完工、看得見、可馬上出租，「我們都是直接把客人帶到馬六甲看現場，客人就會很放心！」張維珍說。

相較目前也有很多人為了簽證選擇錢進杜拜，張維珍觀察，很多高資產大老闆讓他們去一個沒有華語的國家，會感覺綁手綁腳、沒有自由。馬來西亞華人比例高、華語通行，加上亞昕為台灣上市櫃公司，在台灣即可對接服務團隊，客群整體決策風格相對謹慎、偏向長期規劃。

針對近期海外置產熱潮，21世紀不動產海外事業部總經理王斟智分析，許多民眾著眼於地緣政治風險，希望透過海外置產達成資產配置與移居的雙重目標。然而，他提醒投資人需釐清「購屋」與「移民」在各國法規中多屬不同脫鉤機制，取得房產產權並不等同於獲得居留資格，且相關門檻變動頻繁。

此外，財務槓桿是跨國投資的潛在壓力源，部分市場很難在當地銀行貸款，只能選擇在台灣先貸到資金再匯出購屋，這時就需要承擔匯率波動的風險。王斟智也建議，若要有效抗跌保值，應回歸投資基本面，鎖定人口稠密、經濟活動熱絡的核心蛋黃區，才是全球房市中對抗波動的硬道理。

