海外置產再起3／高投報糖衣包裝？勿忘2013年慘痛套牢 5招降低風險

前一波台灣最大海外不動產代銷業者亞太國際地產，曾因為銷售英國產權爭議的停車位鬧上新聞版面，目前已經倒閉，臉書上還有受害者成立自救會。（圖／陳小姐提供、翻攝亞太國際地產自救會臉書、報系資料庫）

台灣政策打擊投資人進場房市，再加上都會區房價高不可攀，越來越多中產階級放眼海外不動產，希望從中賺取房價增值或是租金收益。專家就提醒，應記取2013年海外購屋熱潮一票人被套牢的教訓，5招降低海外投資風險。

海外置產是分散風險、配置資產的有效方式，但需考量各地市場特性與法規，以及地區特色與自身投資需求是否吻合。

海外置產陷阱多，專家提醒，不要只聽台灣代理商介紹，還是要到當地房地產市場或是當地媒體去搜尋資料，以求最客觀真實的市場資訊。（示意圖／報系資料庫）

大師房屋董事長陳建慶分析幾個台人投資的主流國家特色，東南亞像是泰國、馬來西亞、柬埔寨等多是新興國家，訴求發展潛力、人口紅利，房價與進入門檻低，投報率高。

俄烏戰爭後，大量俄羅斯富豪和民眾將資產轉移到阿拉伯，也出現了杜拜和阿布達比的投資市場，金融科技帶動，住宅需求強勁，標榜黃金簽證10年、美元交易、免稅天堂，最近在台灣聲量很高。

歐洲國家又有留學天堂的稱號，重視子女教育的客群首選置產英國；葡萄牙之前也因為推有投資房產可取得國籍來吸引買家，但買盤不多。

而台人投資最多的美、日，屬先進國家，資訊透明安全有保障，物業管理也相對成熟，投報率雖不如新興發展國家高，但租金收益穩定、風險低。

海外置產並非無風險，回顧2013年海外購屋熱潮，當時不少民眾受「高報酬、低門檻」話術吸引，最終因匯率波動、租金回收困難或法令限制而陷入爭議，有些則是碰到管理不佳、甚至非法吸金的不肖業者，衍伸許多消費糾紛。

CTWANT記者採訪多位上一波的進場投資人，不是套牢、租金砍半，就是碰到爭議提告業者血本無歸，最終只能自認倒楣。投資人陳小姐就表示，當時因為大家都說柬埔寨基期低、漲幅空間大，所以放棄日本轉向柬埔寨投資，但先是碰上疫情，後來雖然租了人，但租金卻砍半；然而這還不是最慘，陳小姐購買的英國停車位根本就是詐騙，只有前2年收到8%的收益，後期只有微薄的1、2%利息。

據了解，當初停車位是由台灣搜房和亞太國際地產聯賣，以保證獲利、保證買回等話術吸引民眾投資，不法獲利超過數十億元。2020年已遭檢調以違反《銀行法》、詐欺等罪起訴，但諷刺的是，亞太國際地產是當年海外投資做最大的業者，該公司早於2019年宣告倒閉，負責人也遭起訴。

大師房屋董事長陳建慶分享，像是澳洲、加拿大等地，都因為外資投入當地房市過甚，引起民怨，最後政府祭出貸款與稅負的限制，反成為投資人無法預測的風險。（圖／翻攝陳建慶臉書）

勿忘當年的痛，陳建慶給出5個投資建議。一、優先考慮先進國家，資訊透明，交易流程安全，海外投資牽扯跨國境，還有語言、時差各方面都是問題，需要有人幫忙處理，選擇成熟國家，後面問題會少很多，相對具有保障。

二、慎選服務業者，多數人都是透過代理商與當地業者媒合，需留意公司成立多久、資本額多少、過去有沒有負面風評和糾紛等，降低成為「海外孤兒」的機率。

三、考慮出場機制，除了該項不動產是否具穩定收益外，也要考量處分時，該市場的供需程度、接手買家多不多。他認為，最好的判斷是，「身為父母會不會把小孩往那裡送」，假使會，往往代表該市場接手的人會比較多，相對容易出場。

四、考慮匯率波動風險，15年前他就注意到日幣匯率波動很大，以前1美元約可兌換80日圓，現在1美元約兌換155日圓，等於雖賺到房價增值，但錢匯回來是虧損，因為賠在匯率。他表示，像是加幣、澳幣、日圓、印尼盾、馬幣等匯率波動都較大，最好避開匯率風險高的地區，或是有其他能降低匯損的方式進行購入。

最重要的是，五、「海外不動產投資不要想短期」，他表示，許多業者會以短期獲利搶先卡位、或是以「保證高投報」的糖衣包裝，但是沒有一個國家或地區會鼓勵炒房，也沒有人喜歡買貴當接盤俠，未來變數還很大，最好要有放長線的準備，才不會因套牢演變成財務危機。

