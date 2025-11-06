海外置產最怕麻煩 RENOSY利諾喜亮相台灣國際房地產博覽會 AI一站式投資體驗讓台灣投資人跨境日本置產更簡單
在日本連續多年榮登日本投資用不動產銷售實績第一(註1)的「 RENOSY 利諾喜」，將於 2025 年 11 月 6 日首度參與財訊舉辦的「全球投資論壇」。本次論壇以「掌握升值關鍵！全球房市實戰解析」為主題，「 RENOSY 利諾喜」將由專業顧問為與來場者帶來針對日本房市動向的深入說明，並提出專業數據分析與案例分享，協助投資人洞悉跨境房市的發展脈動。「 RENOSY 利諾喜」也將於11月7日起連續三天出展台灣國際房地產博覽會，現場提供專業一對一顧問諮詢服務！擁有日本AI房地產投資服務的獨特優勢，將會成為台灣投資人置產日本的跨境投資新選擇。
全方位剖析全球房市 穩定收益與長期升值成投資人最關注焦點
本次財訊舉辦的全球論壇以「實戰解析」為核心，RENOSY 利諾喜將聚焦於日本與全球房市的投資分析，以及針對日本涵蓋近十年各熱門地區的價格變遷及預期投資利益數據分享。其中更會深入分享日本房市與全球房市的比較，像是匯率、收益率、市場風險甚至是政治風險等全方位的分析，為台灣投資人提供跨市場的比較視角。而投資人最關注的「穩定收益」與「長期升值」如何在跨境資產配置中落實等也會藉由具體案例的分享，協助投資人建立判斷依據，找到最符合自身風險能承受度的投資標的。
RENOSY利諾喜提供一站式跨境資產管理 透過APP與網站服務線上管理 即時掌握投資狀況
隨著全球房市資訊日益複雜化，如何在資訊爆炸的時代中，找出真正影響資產價值的關鍵，成為投資人最關心的課題。GA technologies 集團旗下的公司均在不動產投資領域齊力為投資人提供一站式的日本房地產置產投資、資產運用服務等，其中子公司的AI房地產投資服務「RENOSY利諾喜」，正是以 AI 與大數據作為核心技術，為投資人打造透明、即時且高度個人化的投資旅程。透過影像辨識與特有的數據分析，讓「RENOSY利諾喜」能在每月上萬件流動物件中，快速篩選出高價值的標的，再經由專業團隊針對AI篩選出的物件資料進行人工二次確認，確保挑選出的物件具備高品質且真正符合投資人需求。購屋後更不用擔心該如何遠距離管控資產或是稅務申報等問題，一站式資產管理「RENOSY利諾喜」提供手機版和電腦網頁版的資產管理功能服務，讓你透過只要有網路都能輕鬆管理、快速清楚資產狀況。不僅如此，「RENOSY利諾喜」還提供包租代管服務，從物件修繕到租賃管理等繁雜的程序，全程都能透過一站式管理，提供一條龍式的完整服務。
日本AI房地產投資服務「RENOSY利諾喜」將從11月7日到11月9日於台灣國際房地產博覽會現場提供最新的日本房產資訊及專業的一對一顧問服務，和您一起挑選出最適合自己的投資物件。未來「RENOSY利諾喜」將持續以科技與創新提升服務效能，提供台灣投資人更多元化的投資商品選擇，開啟跨境房產投資新時代。 註1：根據東京商工調查公寓投資銷售業績（截至2025年3月調查）
