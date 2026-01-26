海外股票ETF基金10強出列！一表掌握 經理人這樣說

全球股市持續上攻，聚焦太空衛星、半導體與科技主題的海外股票ETF，績效也一馬當先，統計今年以來績效最佳的10檔，漲幅13％起跳，幾乎都是鎖定上述主題。其中，第一金太空衛星ETF(00910)漲幅逼近3成，表現最猛。

Solactive統計，太空衛星指數今年以來已強勁上揚25%，超越今年強漲的韓股、陸股、台股，及費城半導體指數，第一金投信指出，太空衛星指數漲勢已延續至第三年，今年的表現已從前幾年的「夢想題材」，進一步發展至有「訂單引擎」的實質驅動力，太空衛星產業將步入商業兌現階段，未來10年市場規模7000億美元，擴大至超過2兆美元，複合成長率最高可達13%，成長動能超越全球經濟表現。

Solactive資料顯示，太空衛星指數不僅在2024年、2025年分別上漲58%及66%，今年元月尚未結束，累計漲幅已逾25%(統計至2026/1/21)。產業短線漲多後，可能加大波動度，不過，第一金投信提醒，過去太空衛星產業在夢想題材發酵之際，投資人主要受到投機動能及股價爆發力吸引，但對產業熟悉度低，因此，多半抱持短線投資心態。

第一金太空衛星ETF(00910)經理人曾萬勝提醒，現階段產業更具備營運與實質訂單挹注，投資人逢股價震盪修正之際不妨趁機作為投資的敲門磚，一旦開始投資後，就會更加留意越來越多衛星應用與財務及營運等訊息。

曾萬勝說，今年進場太空產業投資，可以留意三大重點：首先是低軌衛星(LEO)市場大爆發，根據Gartner預估，2026年全球低軌衛星通訊支出將達148億美元，年增率達24.5%，主要用途在網路覆蓋外，也AI邊緣運算也開始導入衛星數據分析。

其次是SpaceX IPO預期，曾萬勝指出，今年太空衛星股價最大的驅動力，市場高度期待包括SpaceX掛牌募資，或是分拆Starlink帶來的股價點火續航力，有助攻相關類股的動能；另外則是目前各國政府，包括美國、中國、日本、韓國，及歐洲等地，將太空視為國家安全網的一部份，投入大量資本建設主權衛星，而這些也對衛星及火箭供應商提供剛性需求訂單。

00910前五大成份股包括：行星實驗室(8.24%)、韓衛星技術開創(5.46%)、AST太空通訊(5.32%)、直覺機器(5.26%)、全球之星(4.91%)；此外，近期台灣低軌衛星、SpaceX相關供應鏈股價活跳跳，第一金太空衛星成份股亦納入台灣標的如啟碁、同欣電及全新。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，今年開年以來，三大資本支出浪潮正在成形：台積電今年資本支出持續雙位數成長、川普要求科技巨頭「自建電廠」及美國國防預算提高。顯示科技產業的投資重心已從晶片製程轉向電力基礎建設，為AI供應鏈開啟新的投資機會。

郭智偉表示，AWS與Google等雲端大廠資本支出仍維持高速成長，支撐AI長期需求動能。儘管市場對聯準會貨幣政策有所波動，但財政政策刺激與企業資本支出擴張仍持續推動科技股行情。特別是科技公司近年大量新建資料中心以因應AI需求，導致美國電價持續攀升，川普更要求科技大廠自行承擔發電責任並支付新電廠費用，這項政策為電力設備供應鏈帶來龐大商機，也讓相關基礎建設供應商成為新寵兒。

在布局上，郭智偉指出，投資主軸聚焦在半導體上游的漲價題材與電力基建升級。

根據晨星統計至12/31資料，統一全球新科技基金短期累積報酬率38.57%，成立至今累積報酬率更達549.2%。

