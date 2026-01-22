海外複委託交易三條龍 輝達特斯拉台積電ADR

海外投資熱度高漲，帶動國內複委託交易規模迅速攀高。根據券商公會統計，去(2025)年國人透過券商複委託交易海外商品，金額衝上10.75兆元新高，年增37.11％。其中，單月交易動能在10月明顯放大，當月成交金額1.34兆元，不僅創單月最高紀錄，年增幅更達到107%，為去年複委託市場最熱絡的月份。

從交易市場分布來看，美股仍是國內複委託主要投資標的，相關交易占整體比重接近8成，涵蓋個股與ETF。2025年美股個股複委託交易中，輝達、特斯拉與台積電ADR續居成交量前段班，反映投資人資金仍集中於科技、半導體及成長型題材。

在ETF方面，市場資金同樣聚焦大型指數與科技相關產品，包括追蹤那斯達克100指數的QQQ與標普500指數ETF SPY，均為複委託的高頻交易標的；科技類ETF中，VGT、XLK、SMH及IYW，亦為投資人常見布局選項。

券商觀察，近年複委託新開戶者以非專業投資人為主，投資族群結構出現變化，也成為推升整體交易量的重要背景因素。截至去年11月，複委託總開戶數攀升至632.98萬戶，其中非專業投資人就有629.41萬戶，占比超過99%。

為因應交易需求成長，各家券商逐步調整複委託服務策略，透過取消最低手續費門檻、調降交易費率等方式，降低海外投資進場成本。市場人士指出，隨著交易成本下降，部分原本透過海外券商投資的資金，已逐步回流至國內複委託平台。

值得注意的是，海外市場與台股交易制度不同，美股並無漲跌幅限制，因此券商提醒，投資人在參與複委託買賣時，仍應留意市場波動風險，並審慎評估投資標的與資金配置，以維持長期投資穩定性。

