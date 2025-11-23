海外設園區 蘇比克灣鎩羽而歸

菲律賓的蘇比克灣港區，是上世紀台灣推動南向政策的標竿。最盛時期有近百餘家台商進駐，但後來因菲國政經局勢動盪，紛紛退出。即使近幾年因美陸貿易戰，民進黨政府執政後重啟南向政策，但蘇比克灣已非當初以台商為主的園區。

蘇比克灣港區原是美國海軍基地，1992年因為美軍撤出，菲國急需資金以拯救當地經濟，當時前總統李登輝為對抗大陸磁吸效應，大力鼓吹南向政策，因緣際會成為第一個由我方政府主導開發的海外產業園區。

1994年2月時任經濟部長江丙坤率領「蘇比克灣投資考察團」抵達菲律賓訪問，當考察團專機降落在蘇比克灣後，整個蘇比克灣軍機場滿滿人潮，居民揮舞著中華民國青天白日滿地紅的國旗夾道歡迎。場面盛大，至今回想起來仍讓人動容。

曾負責推動南向政策的前官員回憶，我國與菲律賓政府透過簽署合作協議方式，由雙方政府指定合作單位共同推動。在政府登高一呼下，緯創、東元、日立等大廠商紛紛響應，高峰時大大小小進駐台商至少6、70家，但由於菲國政經局勢動盪、治安敗壞、政策不穩定，就連緯創這樣的大廠都曾一度陷入產線停擺，不少台商乾脆撤資轉往大陸投資，進駐情況並不踴躍。

台灣土地開發公司前總經理郭年雄指出，儘管是雙方政府合作開發，但地方政府管很大，連蓋一座汙水處理廠，地方政府都管很多。

郭年雄在工業局（前產業發展署前身）副局長任內主導不少國內外園區開發案。他指出，前經濟部長郭智輝上任曾喊出到菲律賓、日本等設海外產業園區，透過「境外關內」構想，協助廠商海外布局供應鏈，那時開了幾次會，但以我們過去在蘇比克灣的經驗，涉及當地政府的變數太大，後來就不了了之。

因此，對我方提出以類科學園區概念，美國商務部說由我們自己管，他並不看好，講白一點就是卸責，「你們自己看著辦！」