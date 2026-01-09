海外設紙上公司助太子集團洗錢！ 匯致負責人80萬交保

台北地檢署8日指揮刑事局、調查局台北市調查處等單位，兵分12路發動第七波搜索行動，拘提及約談與太子集團合作幫忙設立海外紙上公司的匯致國際商務公司負責人盧冠安等11人，9日凌晨訊後諭知盧冠安80萬元交保，太子集團在台核心幹部王昱棠的助理詹雯卉加保50萬元交保，左右手幹部賴榮駿50萬交保並限制出境出海，其餘8名被告則移送檢方複訊。

北檢偵辦太子集團案昨再度搜索約談11人。（圖／資料畫面）

涉及大規模跨國詐騙與洗錢活動的太子集團創辦人兼董事長陳志，已在柬埔寨落網並被遣送回中國大陸。專案小組掌握，太子集團把境外黑錢洗進台灣主要有兩種方式，第一是「地下匯兌」，第二則是透過境外公司以假交易方式，利用OBU（國際金融業務分行）帳戶把錢匯進台灣。

檢察官昨持法院核發搜索票，搜索盧男等10人住居所及匯致商務公司共12處所，並拘提及約談盧冠安、賴榮駿、詹雯卉及誠帷數位科技蘇姓負責人、澄映科技林姓負責人等合計11人。

