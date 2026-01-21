海外財沒上限中東車主最愛裝 和泰金雞母車美仕營收衝142億元

車美仕總經理劉傳宏表示，既有市場穩定成長，新市場升溫、海外動能持續發酵。看來，142億元新高將會是天花板變地板。圖／車美仕

和泰集團旗下的車美仕，長期以來都是穩定貢獻現金流的「金雞母」。你看，2025年不就又又貢獻了142億元，不僅深耕台灣車主市場，也持續擴展海外版圖，大賺國際車主財。車美仕總經理劉傳宏表示，自2025年起，公司已陸續在美國、加拿大與印度等新市場開始出貨，海外動能逐步發酵。

作為豐田（Toyota）汽車在台灣唯一授權的正廠汽車用品公司，車美仕不只穩固國內市場，更積極向外布局，成為和泰集團向海外延伸的重要營收引擎。在產品與服務面，車美仕早已跳脫單純販售汽車配件的角色，持續強化影音主機、安全科技與車聯網應用，逐步拉高產品附加價值。

這樣的布局成果，直接反映在營收表現上。車美仕2025年全年合併營收達新台幣142億元，再度刷新歷史新高，「金雞母」可說是越養越大。在台灣市場規模有限的情況下，海外市場則成為推升成長的最大動能。2025年海外客戶營收約42億元，占整體營收比重持續攀升。

進一步觀察外銷結構，42億元海外營收中，中東市場占比最高、達61.8%，其次為日本17.9%、東南亞9%，其他市場合計11.3%。至於，中國市場，則屬於子公司凱美仕的營運範圍，相關營收未列入車美仕帳上。美國市場近年已有成長跡象，但目前對整體營收的貢獻仍相對有限。

劉傳宏指出，2025年海外市場表現優於原先預期，除了既有市場穩定成長外，新開拓的美國、加拿大與印度市場訂單動能逐步升溫，也讓車美仕的海外營運結構更加多元，整體經營韌性進一步提升。



