海外退休不是夢？退休夫婦移居泰國夢碎 突發疾病返國陷租屋與醫療困境

一對日本高齡夫婦原計劃在泰國展開悠閒退休生活，卻因突發健康問題不得不返國面對現實挑戰。（示意圖／Pixabay）

近年越來越多日本銀髮族選擇在海外度過退休生活，期望以較低的生活成本享有更充裕的人生下半場。東南亞國家如泰國、馬來西亞與菲律賓等地，成為許多人的首選。然而，「理想中的退休生活」與「現實中的挑戰」之間，仍存在不小落差。一對原本計劃長居海外的日本夫婦，便在歷經突發健康問題後，不得不重返日本，面對一連串意想不到的困難。

根據日本媒體報導，現年69歲的高橋茂（化名），曾是東京都的一名上班族，在63歲退休當年，與當時61歲的妻子明子（化名）一同前往泰國定居。兩人本身熱愛旅遊，早就規劃退休後展開海外生活。夫妻合計每月可領取超過20萬日圓（約新台幣4.4萬元）的年金，並擁有約4,500萬日圓（約新台幣990萬元）的退職金與儲蓄，他們原以為能在泰國過上悠閒自在的10年生活。

抵達泰國後，夫妻倆生活一度充實美好，入住日人社區、參加語言課程，享受異國慢活。然而，三年後的一場突發疾病打破了平靜。妻子明子在當地罹患腦中風，雖然性命無虞，但面對語言障礙、復健資源短缺與醫療體系差異，讓兩人深感壓力。

高橋坦言：「當時就覺得，還是日本的醫療體系讓人安心。」他們迅速決定返日治療，但卻發現手續繁瑣，住民票與健康保險需重新辦理，期間所有醫療費用須自費，直到後來保險證明核發後，才得以申請部分費用退還。

回國後的生活並未如預期順利。高齡夫妻在租屋市場處處碰壁，最終僅能租下距市區遙遠、築逾40年的舊公寓，並需重新添購家具與電器，使生活開銷遠超原本預估。

即便如此，高橋目前仍保留泰國租屋契約，但他無奈表示：「雖然租約還在，但現在根本無法再去了。」回顧這段歷程，他感慨萬分：「早知道就應該分階段調整生活型態，而不是一次完全搬過去。」

根據日本總務省《2024年家計調查年報》指出，65歲以上夫婦家庭的月均消費支出為約25.6萬日圓（約新台幣5.6萬元）。回國後，高橋一家每月支出明顯超出平均值，至今儲蓄已減至2,000萬日圓（約新台幣440萬元）上下。他坦言：「現在正在重新規劃生活設計。」

對於這段經歷，他神情黯然地說：「年輕時還可以說‘再來一次’，但這把年紀，真的承受不起失敗。」雖不後悔曾在海外生活，但他仍認為：「應該早早在日本保留一個可以回來的地方。」

儘管海外養老並非不可行，但如何妥善面對醫療、制度與突發支出，將是每一位夢想「第二人生」的退休族必須深思的課題。夢想與現實之間，唯有準備充分，方能真正享受晚年生活的自由與安穩。

越來越多日本退休族嚮往海外養老，但需充分考量當地醫療體系與回國後的制度銜接問題。（圖／翻攝自X，myK風景/旅行好き人）

