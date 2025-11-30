海外醫療熱潮升溫 官方示警已發生死亡事件

隨著海外醫療旅遊迅速升溫，國人前往韓國與中國接受整形療程的案例持續攀升，相關糾紛與憾事也接連發生。近日，中國大使館更罕見向海外以「發生了死亡事件」為題發出警告，顯示海外整形風險並非媒體渲染炒作，而是跨國政府已嚴肅面對的公共安全議題。

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏醫師提醒，跨國醫美更需注意的安全因子：「價格便宜、設備新穎、明星效應，往往代表對品質、技術與風險的妥協。」他強調：「全世界都沒有零風險，但在海外，一旦風險發生，很難在黃金時間內獲得處置，這才是最致命的問題。」

形體美容外科醫學會指出，部分地區因大量觀光客湧入、診所間激烈削價競爭、治療流程被迫量產化，導致醫療品質下降。「當醫師一天需應付龐大觀光客量、當療程價格不斷被壓低，醫療的本質便遭到侵蝕，手術失敗、感染、甚至死亡，已不再是小概率事件。」

一名日本網紅赴韓隆鼻，術後因感染與腫脹無法返國，向當地診所求助卻遲遲等了三天才獲回覆，錯失緊急處置的黃金時間，造成期間併發症不斷惡化。

海外醫療最致命的風險：「術後責任鏈，一旦人置身國外就被完全切斷。」民眾無法回到手術國家處理、無法聯繫原醫師，也無後送制度支援，使小問題演變成重大憾事；當醫療被視為旅遊行程，風險往往被忽視，而代價卻由民眾承擔。因此，近年返台求助的病例明顯增加，原因多為術後追蹤不足、醫療設備落差、急救能力不足、甚至臨時更換醫師等。

面對海外醫療糾紛持續升高，形體美容外科醫學會提出必須強化醫療團隊的急救能力，包括ACLS、BLS，標準化SOP、完整術前評估制度化，讓醫療體系在任何突發狀況下都有能力即時挽救病患生命。

目前有積極與林口長庚紀念醫院建置「緊急後送機制SOP」，倘若出現併發症可快速轉介與評估。同時導入制度化追蹤，引入JCIAmbulatoryCare國際門診認證、ISO9001國際品質管理系統、衛福部美容醫學品質認證（AMCQC）呼籲國人提高警覺，建立「專業、安全、真實」的醫美鐵三角。

邱正宏醫師呼籲民眾，不論在選擇國內或海外醫美療程時，務必重視：醫師專業資格、診所設備與急救能力、術前評估與術後追蹤、是否具備合法國際或國內認證。更應避免受到「低價＋旅遊」行銷吸引，忽略醫療的本質。

形體美容外科醫學會理事長楊弘旭醫師也宣布學會推動兩大支援指引策略：一、制定注射安全指引：涵蓋術前評估、施打流程、風險辨識與通報機制，讓每一針都有章可循、有跡可查。二、成立緊急後送支援系統：學會已與林口長庚紀念醫院合作建置「緊急後送機制SOP」（學會醫師約五百人、診所約二百家），聯合影像科、皮膚科、眼科、整形外科，成立急救小組，做到快速應變、挽回時間與生命。

形體美容外科醫學會：「價格是暫時的誘惑，安全才是永遠的承諾。」呼籲民眾，不論選擇國內或國外醫美療程，都應把握三大核心原則———「專業、安全、真實」專業：標準化SOP、完整術前評、安全：急救團隊訓練、後送機制啟動、真實：術後追蹤制度、國際認證、資訊透明。