海外醫療熱潮升溫 官方警告示警「已發生死亡事件」

（生活中心／綜合報導）隨著海外醫療旅遊迅速升溫，國人前往韓國與中國接受整形療程的案例持續攀升，相關糾紛與憾事也接連發生。近日，中國大使館更罕見向海外發布警告，標題直指「發生了死亡事件」，顯示海外整形風險並非媒體渲染炒作，而是跨國政府已嚴肅面對的公共安全議題。

形體美容外科醫學會指出，部分地區因大量觀光客湧入、診所間激烈削價競爭、治療流程被迫量產化，導致醫療品質下降。「當醫師一天需應付龐大觀光客量、當療程價格不斷被壓低，醫療的本質便遭到侵蝕，手術失敗、感染、甚至死亡，已不再是小概率事件。」

圖／形體美容外科學會理事長醫師楊弘旭解說學會啟動兩大支援指引。（形體美容外科醫學會 提供）

術後責任鏈斷裂、返台求助無門，海外醫療糾紛持續升高

形體美容外科醫學會－常務理事邱正宏醫師，於年會中分享近年多起國際案例，其中一名日本網紅赴韓隆鼻，術後因感染與腫脹無法返國，向當地診所求助卻遲遲等了三天才獲回覆，錯失緊急處置的黃金時間，造成期間併發症不斷惡化。

邱醫師今日也提及，這類案例凸顯海外醫療最致命的風險：「術後責任鏈，一旦人置身國外就被完全切斷。」民眾無法回到手術國家處理、無法聯繫原醫師，也無後送制度支援，使小問題演變成重大憾事；當醫療被視為旅遊行程，風險往往被忽視，而代價卻由民眾承擔。因此，近年返台求助的病例明顯增加，原因多為術後追蹤不足、醫療設備落差、急救能力不足、甚至臨時更換醫師等。邱醫師再次提醒跨國醫美更需注意的安全因子：「價格便宜、設備新穎、明星效應，往往代表對品質、技術與風險的妥協。」他強調：「全世界都沒有零風險，但在海外，一旦風險發生，很難在黃金時間內獲得處置，這才是最致命的問題。」

圖／形體美容外科學會-參與年會共同研討跨境醫美醫療風險與併發緊急處置後送。（形體美容外科醫學會 提供）

學會公布重大新措施—緊急後送機制、導入國際認證

面對海外醫療糾紛持續升高，形體美容外科醫學會提出必須強化醫療團隊的急救能力，包括 ACLS、BLS，標準化 SOP、完整術前評估制度化，讓醫療體系在任何突發狀況下都有能力即時挽救病患生命。

表示目前有積極與林口長庚紀念醫院建置「緊急後送機制SOP」，倘若出現併發症可快速轉介與評估。同時導入制度化追蹤，引入JCI Ambulatory Care 國際門診認證、ISO 9001國際品質管理系統、衛福部美容醫學品質認證（AMCQC）

圖／形體美容外科學會理事長醫師邱正宏分享海外醫療觀光的不良事件。（形體美容外科醫學會 提供）

呼籲國人提高警覺，建立『專業、安全、真實』的醫美鐵三角

形體美容外科醫學會－常務理事邱正宏醫師呼籲民眾，不論在選擇國內或海外醫美療程時，務必重視：醫師專業資格、診所設備與急救能力、術前評估與術後追蹤、是否具備合法國際或國內認證。更應避免受到「低價＋旅遊」行銷吸引，忽略醫療的本質。

形體美容外科醫學會－理事長楊弘旭醫師也宣布學會推動兩大支援指引策略

制定注射安全指引：涵蓋術前評估、施打流程、風險辨識與通報機制，讓每一針都有章可循、有跡可查。 成立緊急後送支援系統：學會已與林口長庚紀念醫院合作建置「緊急後送機制 SOP」(學會醫師約500人、診所約200家)，聯合影像科、皮膚科、眼科、整形外科，成立急救小組，做到快速應變、挽回時間與生命。

形體美容外科醫學會：「價格是暫時的誘惑，安全才是永遠的承諾。」呼籲民眾，不論選擇國內或國外醫美療程，都應把握三大核心原則——「專業、安全、真實」

專業：標準化 SOP、完整術前評

安全：急救團隊訓練、後送機制啟動

真實：術後追蹤制度、國際認證、資訊透明

圖／形體美容外科學會理事長醫師邱正宏說明海外醫美四大陷阱。（形體美容外科醫學會 提供）

形體美容外科醫學會表示，唯有讓民眾具備正確風險意識、讓制度具備完整接住患者的能力，才能真正避免醫療憾事再次發生。楊弘旭理事長強調：「台灣醫療水準高，但更重要的是建立完整的風險管理機制。醫師不只是施術者，更是願意對風險與信任負責的『醫療守門人』。」形體美容外科醫學會也將持續在制度、教育、醫療品質上深耕，守護民眾每一分追求美的期待。

