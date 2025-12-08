海外醫美仲介亂象涉違法！衛福部要查了
海外醫美仲介亂象叢生，有民眾赴上海做醫美，術後傷口腫脹，執刀醫師卻落跑、求助無門。衛福部長石崇良今指出，海外醫療仲介涉違反《醫療法》，將請衛生局嚴查、盤點國內仲介數量，也呼籲民眾不要接受海外醫療仲介服務。
周刊指出，網紅洪洛妍在社群平台拍片行銷境外醫美、舉辦仲介說明會，卻鬧出多起醫療糾紛。有民眾在她介紹下，到上海做眼部醫美手術，術後眼睛卻發生腫脹，執刀醫師稱民眾體質「萬中選一」後落跑，民眾只能在上海、台灣來回奔波，最終被內湖三總診斷為「雙側下眼瞼整形手術後，併發異物留存及肉芽腫生成」，造成多項後遺症。
衛福部長石崇良表示，對於海外醫療仲介，不論是到哪個國家，衛福部都不鼓勵民眾接受這樣的仲介，醫療都有風險，但國外醫療情形無法掌握，一旦發生狀況，恐無法得到及時救助。
石崇良強調，從事仲介的機構，不論哪個單位，在國內進行此行為都會涉及違反《醫療法》非醫療機構不得為醫療廣告的行為，「從事仲介行為本身就違法」，衛福部將請衛生局嚴查；也呼籲民眾不要接受仲介服務，風險相當高。至於國內海外醫療仲介數量，有待衛生局了解盤點。
