海外醫美仲介違法 衛福部嚴查

衛福部長石崇良（前排中）8日出席台灣臨床試驗中心聯盟成立大會前受訪表示，在國內醫美仲介是違法行為，將請衛生局嚴查，並呼籲民眾不要接受醫美仲介服務。（陳君瑋攝）

海外醫美仲介亂象叢生！社群平台粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍，疑似非法仲介民眾到上海做醫美，鬧出多起糾紛、受害者求助無門。衛福部長石崇良指出，海外醫療仲介涉違反《醫療法》，將請衛生局嚴查、盤點國內仲介數量，呼籲民眾不要接受相關服務。

有民眾投訴，透過洪洛妍仲介到上海做眼部醫美手術，花費11萬元，術後眼睛發生腫脹。執刀醫師稱是她體質「萬中選一」後落跑、當地大醫院拒收，民眾在上海、台灣來回奔波，最終在三總診斷為「雙側下眼瞼整形手術後併發異物留存及肉芽腫生成」，造成多項後遺症。

皮膚美容外科學會常務理事王昭欽指出，在高抽成利誘下，仲介想辦法拉客到境外動手術，許多民眾因價錢便宜前往，中間看似省下價差，背後卻潛藏更大風險，可能求助無門、造成持久性傷害。

王昭欽分享，一名20多歲女性到韓國進行玻尿酸隆鼻後，鼻樑上出現許多藍黑色小點，且鼻頭持續泛紅，回國求診才發現是玻尿酸過度淺層注射導致的微小結節，鼻頭泛紅則是靜脈回流部分阻塞導致，需透過汽化型雷射與降解處理。患者原以為是瘀青和水腫，1個多月未好轉才就醫。

王昭欽直言，這類過度淺層注射碰觸到血管造成回流受阻，是危險的新手級錯誤。幸好只是靜脈部分回流受阻，若是完全阻塞或注射進動脈，輕則皮膚缺血壞死，嚴重可能回堵到相通的眼動脈，導致眼部失明。

石崇良表示，不論是到哪個國家，都不鼓勵民眾接受海外醫療仲介。醫療都有風險，但國外醫療情形無法掌握，不確定性更高，一旦發生狀況，恐無法得到及時救助。

「從事仲介行為本身就違法。」石崇良強調，不論哪個單位，在國內從事仲介行為，都涉及違反《醫療法》「非醫療機構不得為醫療廣告」的行為，將請衛生局嚴查，並盤點國內有多少海外醫療仲介。

王昭欽提到，近期也出現國外醫師赴台做面診，在社群媒體打廣告、收術前諮詢費用，這已涉及密醫行為、違反《醫療法》，衛生主管機關應積極介入，保護民眾安全。