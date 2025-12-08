海外醫美仲介 石崇良：嚴查違法行為

（中央社記者陳婕翎台北8日電）媒體報導有網紅仲介中國醫美，衛福部長石崇良今天說，不鼓勵民眾透過仲介前往海外醫美，仲介行為本身就屬違法，將要求仲介所在地衛生局嚴格查處，同時掌握醫美仲介實際情況。

鏡週刊報導，網紅利用社群平台推廣境外醫美，拍攝影片吸引粉絲，還舉辦仲介說明會，以高額抽成招募業務，向客戶收取名為「服務費」代辦費。多人經介紹前往上海動整形手術，術後出現問題，在台灣與上海奔波，面臨各種後遺症無處求助。

石崇良今天出席台灣臨床試驗中心聯盟成立大會，會前接受媒體聯訪，被問到網紅仲介中國醫美爭議，他說，政府並不鼓勵民眾透過仲介前往海外就醫，無論目的地是哪個國家。國外醫療狀況難以掌握，醫療本身就具有風險，一旦出現問題，往往無法立即獲得適當處置。

石崇良強調，若任何單位在國內從事海外醫療仲介，都可能涉及違反「醫療法」，有關於非醫療機構不得為醫療廣告的規定，因此仲介行為本身就屬違法，主管機關會要求仲介所在地的衛生局進行嚴格查處。

石崇良呼籲，民眾不要接受這類仲介服務，因為風險高度不確定且相當高。至於媒體關注的「台灣醫美仲介是否普遍」問題，仍須由各地衛生局調查，才能掌握實際情況。（編輯：管中維）1141208