生活中心／綜合報導

不少民眾為了變美、也想省錢，會到海外做醫美，但低廉價格、加上品質相較沒保障，讓海外醫療糾紛越來越多，形體美容外科醫學會揭開黑幕，術後如果有狀況，錯過黃金治療期，嚴重的話，還可能危及生命。

10個下巴一字排開，去年12月，民眾到海外注射玻尿酸，術後一週，下巴直接爛掉，還有網紅一樣是打玻尿酸，鼻子就感染了，形體美容外科醫學會特別揭發，海外醫美低價的真相與風險，黑幕大公開。形體美容外科醫學會常務理事邱正宏：「在做鼻整形，做完之後，一開始還不錯，後來就發現，鼻子有變黑、然後皮膚開始破皮的現象，這就是感染了，產生(血管)栓塞的問題，(部分醫療直接在)飯店、或是會議場所裡面，就幫你做醫美的注射的東西，萬一在那邊發生狀況的時候，是無法處理、無法急救的。」

海外醫美熱潮升！ 美容醫學會揭黑幕「恐危及生命」

民眾赴海外做鼻子玻尿酸注射，術後感染，險些爛掉。（圖／民視新聞）





很多愛美人士，為了荷包著想，到海外，做醫美，比例已經超過5倍，像是去韓國，吸引點除了價格低、設備新，還有網紅業配、韓流帶起，但醫師說要注意陷阱，包括高抽成、假的針劑、儀器，甚至醫療人員也是騙你的，人生地不熟，語言又不通，這刀一動下去，後續可能求助無門。形體美容外科醫學會常務理事邱正宏：「韓國(醫美)為什麼那麼便宜呢？其實是因為韓國前幾年的大罷工之後，有很多抗議、罷工的醫師，流入到醫美診所當中，去了，你會不會變成人家的練刀小白鼠。」





醫美醫師提醒，赴海外做醫美，小心低價、假貨陷阱（圖／民視新聞）





醫師說，台灣醫療沒輸別人，設備也不是越新越好，以鼻子來說，有民眾術後回台，出事了執刀診所不理會，不緊急處理，可能會組織壞死，錯過關鍵黃金期，根本像毀容無法見人。形體美容外科醫學會理事長楊弘旭：「(台灣)醫生在處理這些事情，發現最主要的原因，在於第一個，術前的溝通，因為語言的不通，還有審美觀的不一樣，會造成糾紛。」台灣的醫美環境近年大動盪，海外低價市場加上跨境醫美的傳銷滲透，為了變美，也為了省錢，導致醫療糾紛層出不窮，美容醫學會宣布已經在大型教學醫院建置緊急後送機制、也導入國際認證，努力挽救每位患者的容貌、甚至是性命。





