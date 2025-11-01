海外開4科技園區 墨西哥、波蘭擬先

經濟部長龔明鑫。（本報資料照片）

針對廠商赴海外開設科學園區，經濟部正式規畫在波蘭、墨西哥、印度、菲律賓四國設立科技園區，近日已與電電公會等產業協會開過會，等這些協會完成評估報告、會員調查，明年就會有下一階段推動策略，初步以墨西哥、波蘭為優先。

經濟部長龔明鑫9月上任記者會，就宣示會成立跨部會專案小組，協助企業到波蘭、墨西哥等國設科技園區，理由是廠商對這些地區有興趣，並形容廠商出去像是國內能量的延伸，不擔心產業外移。

經濟部近日已將海外設科技園區一事列入明年推動目標，具體規畫去波蘭、墨西哥、印度、菲律賓四國設科技園區，將與有意前往開發的產業協會合作，然後由政府對政府，爭取較佳待遇與條件。

經濟部表示，已經跟電電公會開過兩三次會，後續也會跟其他像是工總等有興趣協會對談，推動順序會以墨西哥為優先，因為台商在當地已有許多資通訊產業，整合比較快。另外像是波蘭，因為台積電在德國東部設子公司歐積電，半導體供應鏈到德、波、捷的三角邊界投資設廠意願都強。

至於菲律賓，目前像是華碩、緯創、日月光等科技業在當地都有廠，是否會選擇在北呂宋島設產業聚落，經濟部指出，部分台灣廠商有意願，但未必就會在那邊，會盤點幾處地區與菲國協商。

目前產業公會已進行海外評估，後續還要做會員意願調查，經濟部將等他們程序做完，再依其意願做具體規畫，包括聚落形式、空間配置。然後再與當地政府對口，協助談判園區地點、水電基建、外銷出口關稅、雇工人力等，爭取較好條件。

針對廠商赴海外投資設廠，外貿協會指出，會利用全球廣布的「台灣貿易中心」或駐外辦事處，協調當地地方與聯邦單位，在法規面、關鍵文件準備等幫忙。