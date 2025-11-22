海外青年語文研習 春季遠距班開放報名

為協助有志赴台升學的海外華裔青年打下語言與文化基礎，僑務委員會主辦「2026年海外青年語文研習班，遠距視訊教學班（全球班春季班）」即日起開放報名。課程將於2026年3月7日至4月26日舉行，為期八周，採線上教學、周末上課方式，內容著重提升華語聽說讀寫能力與輸入法操作，並加強學員對台灣社會與多元文化認識，強化其未來來台就學與生活適應力。

洛杉磯華僑文教服務中心指出，課程每周六、日授課，學員可擇一時段報名，時間為台灣時間上午8時至10時30分，或下午3時至5時30分。課程透過遠距視訊進行，協助學生在原居地即可提前銜接來台後的學習需求。

招生對象為年滿14歲至未滿20歲的海外華裔青年（以課程開班日為準）。若具備申請四年制產學合作學士班或產學攜手合作僑生專班之證明文件者，年齡得分別放寬至25歲與22歲，且已獲錄取通知者將優先錄取。

報名者須符合下列資格條件：目前居住海外，持有原居國護照或身分證，或持有加簽僑居身分之中華民國護照，並須持有由僑務委員會核發的i僑卡。申請i僑卡可上網完成，客服電話為886-2-2327-2929，客服信箱為card@ocac.gov.tw。

此外，曾就讀經僑務委員會立案或備查之僑民學校、生源潛力學校，或經備查登記之保薦單位與僑團推薦者，亦屬優先錄取對象。課程自2026年1月1日起受理登記，至2月7日截止。請至僑務委員會「僑務活動報名系統」完成報名手續。詳細招生簡章與課程資訊，可至僑務委員會官網「僑生服務／青年研習／語文研習班」專區查詢及下載。

