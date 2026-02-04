海外飛官送禮物?先匯款就是詐騙! 旗警與郵局聯手成功阻詐

【記者 宋祥霖／高雄 報導】一名女子日前至旗山郵局欲辦理外匯匯款新臺幣7萬元，行員主動關懷提問，發覺女子回答支支吾吾、神情緊張，研判疑似遭遇詐騙，隨即通報旗山分局建國派出所請求協助。

員警到場了解後，女子出示與對方通訊對話紀錄，表示於網路認識一名自稱「海外飛官」的男朋友，對方要從國外寄送生日禮物給她，但須先支付運費，要求她匯款至指定海外帳戶。員警立即指出，該手法為常見的「假愛情交友詐騙」，在員警耐心勸說下，女子恍然大悟，成功保住積蓄。

旗山分局分局長王志中感謝旗山郵局襄理及行員熱心阻詐，對防詐工作的重視與辛勞，偕同偵查隊副隊長、建國派出所所長致謝並頒贈感謝狀及禮品。

旗山分局提醒民眾，網路交友務必提高警覺，凡是涉及金錢往來、要求匯款或支付費用，皆應多方查證，可撥打165反詐騙諮詢專線或就近向轄區派出所諮詢，以免落入詐騙陷阱。（圖：記者宋祥霖翻攝）