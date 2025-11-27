海外首演衝台北！ NEXZ明年1/3台大體育館開唱

NEXZ將於明年1月3日在台大體育館開唱。（藝尚提供）

南韓JYP娛樂新生代七人男子國際團體NEXZ，宣布將於明年1月3日在台大體育館一樓舉辦「NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI」，首次以完整體在台北開唱，延續「從第一個節拍出發」的熱血能量，與NEX2Y（官方粉絲名）一起迎接新年第一場音樂盛會。

NEXZ憑藉極具爆發力的舞台表現和獨特的音樂風格人氣飆升，被視為繼Stray Kids之後JYP的下一代王牌男子組合。

NEXZ由TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKI等七人組成，成員皆透過JYP自製選秀節目《Nizi Project Season 2》脫穎而出。團名「NEXZ」象徵「Next Z(G)eneration」——代表JYP新世代的開端；粉絲名「NEX2Y」取自「Next to you」，寓意永遠陪伴在團體身邊。團員擁有多語能力與高水準唱跳實力，被視為JYP新一代的全球企劃代表。

NEXZ日前在首爾奧林匹克公園舉辦出道後首場單獨演唱會「ONE BEAT」，除了感謝前輩們的照顧：「Stray Kids學長們總是溫暖應援，讓我們覺得非常踏實。」此外，他們也在現場首次公開於10月27日發行的第三張迷你專輯《Beat-Boxer》新曲舞台，展現爆發力與團隊默契。

「NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI」將在明年1月3日下午5點在台大體育館一樓舉行，門票將於29日中午11點正式開賣，票價自3,800元至5,800元不等（身障席1,900元）；更多詳情可見主辦單位藝尚Artique Production 官方社群專頁。





