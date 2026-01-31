海外首發《遊戲王》時間魔術師！振光玩具×壽屋（KOTOBUKIYA）打造高捷玩具基地

（由左至右）墨凡總經理 薛浚鴻、香港商振光玩具總經理 林振南、日本壽屋副社長 清水浩代、高捷企劃副總經理 石耀誠、守博業務經理 鄭守博。圖：香港商振光玩具提供

把通勤日常變成逛玩具的起點。深耕台灣動漫與玩具市場多年的知名玩具代理商「香港商振光玩具（Asia Goal）」，正式宣布全新據點「振光玩具×壽屋（KOTOBUKIYA）高捷店」於今（30）日正式開幕。門市設於捷運高雄車站R11北側站體B3，是振光玩具在台灣的第四家實體門市，也是少見直接進駐捷運站體的玩具專門店。此次攜手日本知名模型品牌壽屋進駐站體，讓模型、公仔與動漫收藏從櫃位走進城市，打造通勤族與玩家都能輕鬆抵達的玩具基地。

把玩具帶進日常，讓動漫與收藏文化自然融入城市腳步

壽屋《遊戲王》時間的魔術師語音鬧鐘娃娃（首發價格新臺幣1,850元）。圖：香港商振光玩具提供

開幕首日特別邀請香港商振光玩具總經理 林振南、日本壽屋副社長 清水浩代、高雄捷運股份有限公司副總經理 石耀誠、墨凡股份有限公司總經理 薛浚鴻、守博企業有限公司業務經理 鄭守博等蒞臨剪綵。壽屋副社長 清水浩代表示「壽屋創立於1953年，以組裝模型、PVC手辦等向世界傳遞『動手創作的樂趣』。高雄是一座充滿國際文化與藝術能量的活力城市，是台灣近年來發展最為迅速的地區之一，期望高捷店成為向更多消費者傳遞壽屋魅力的重要據點，讓壽屋更加貼近大家的生活。」

振光玩具總經理 林振南指出，選擇進駐高捷站體，是振光在台灣通路佈局上的重要一步。相較於百貨或街邊店，捷運具備穩定通勤人流與高度生活連結性，能接觸更多原本未必主動走進玩具店的族群，讓動漫與收藏文化更融入日常。

官方海外首發！《遊戲王》與《怪盜聖少女》成開幕焦點

巨大FUGGLER牙齒怪拍照裝置。圖：香港商振光玩具提供

開幕帶來了多項海外首度亮相的話題。最受矚目的壽屋《遊戲王》時間的魔術師語音鬧鐘娃娃，完整還原《遊戲王》經典怪獸，並收錄「二分之一即決模式」，收藏、實用、玩梗一次到位。橫跨世代的懷舊動漫《怪盜聖少女》也於同日浪漫登場。象徵可愛陪伴的角色「露比」，以全新立體造型首次亮相海外，包含「露比」與「魔術帽露比」兩款版本，柔軟絨毛材質搭配精緻表情設定，成為開幕另一波話題焦點。

《怪盜聖少女》全新立體造型絨毛玩偶「露比」（首發價格新臺幣599元）。圖：香港商振光玩具提供

門市亦設置「巨大FUGGLER牙齒怪」，以醜萌風格成為高捷全新拍照地標，吸引民眾駐足拍照，讓玩具不只存在於櫃內，也成為捷運站的視覺亮點。

隨著高捷店正式開幕，振光玩具將持續以壽屋等國際品牌為核心，串聯模型、公仔與動漫收藏文化，逐步建構更完整的玩家生態，讓玩具不只是櫃中的收藏，而是城市生活的一部分。

