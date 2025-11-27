海外首訪！教宗良十四世赴土耳其、黎巴嫩 傳遞中東和平訊號

2025年11月27日，天主教教宗良十四世在義大利羅馬的費烏米奇諾機場登上專機，準備前往土耳其和黎巴嫩展開首次外訪行程。路透社



羅馬天主教教宗良十四世今日（11/27）展開其擔任教會領袖後的首次境外訪問之旅。他將從義大利啟程前往土耳其、黎巴嫩，此行預料將呼籲中東和平，並敦促長期分裂的教會團結一致。

良十四世（Pope Leo）於當地時間上午8時（台灣時間下午3時）從羅馬的費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）啟程，前往土耳其首都安卡拉，預定在當地會晤總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）並發表演說，隨後飛往伊斯坦堡，以及古稱尼西亞（Nicene）的伊茲尼克（Iznik）。

路透社指出，良十四世作為天主教會史上的第一位美籍教宗，選擇以穆斯林為主的土耳其作為出訪首站，以紀念在1700年前於當地舉行的教會會議，當時制定的《尼西亞信經》（Nicene Creed）至今仍是全球多數基督徒的信仰準則。

《尼西亞信經》得名於西元325年的第一次尼西亞公會議，主張聖子和聖靈出於真神而為真神，同時確定神乃聖父、聖子和聖靈「三位一體」的理論。接受且信奉此信經的有天主教會、東正教會、東方正統教會以及其他新教主要教派。

良十四世將在土耳其展開緊湊的3天行程，其海外首場演說及被視為敏感的文化遺址參訪將受到密切關注。關注梵蒂岡事務的義大利學者法吉歐利（Massimo Faggioli）表示，教宗此行意義重大，這正是他首次明確就地緣政治表態的重要契機。

良十四世隨後將於週日展開黎巴嫩之行，和平預計將是此行的核心議題，當地基督徒比例為中東地區最高。儘管美國斡旋達成的停火協議已持續一年，以色列上週日仍對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲，擊斃伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）最高軍事領袖。

黎巴嫩境內收容了100萬名來自敘利亞與巴勒斯坦的難民，該國仍在努力從多年經濟危機中復原。黎巴嫩領導層希望教宗此訪能引起國際社會對該國的關注。

現年70歲的良十四世在今年5月獲得全球樞機主教的推選，接替已故教宗方濟各（Pope Francis）。方濟各曾計劃訪問土耳其和黎巴嫩，但因身體健康狀況惡化而未能成行。

