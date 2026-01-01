海外高人氣排行榜出爐 8萬人投資熱點全面轉向它們！

財經中心／余國棟報導

海外股票ETF下半年受益人數成長情形。（圖／集保，2025/12/26，單位：人數）

2025年AI投資主軸貫穿全年除帶旺AI、半導體等科技股奮起，同步也激起海外相關主題ETF買氣大開，根據CMoney統計至12/26，下半年受益人數成長最多的10檔海外股票ETF中，以美國電力、航太防衛、日本商社、數位支付，以及太空衛星等5大主題ETF最獲市場青睞，約吸引8.1萬人進場布局。

其中，新光美國電力基建(009805)人氣最旺，下半年來新增逾2.8萬人搶進，成2025下半年海外ETF申購人氣王、另元大航太防衛(00965)下半年成長逾1.8萬人排名第二，同樣具高人氣表現，至於富邦NASDAQ(00662)、中信日本商社(00955)、元大S&P500(00646)與國泰數位支付(00909)，下半年人數也增加逾萬人以上。

2025年AI帶領的生產力革命，帶動美股等主要科技股表現續強，預估進入2026年後，企業級AI將大規模落地，市場資金布局AI股主軸，將從題材熱度，轉向實質獲利能見度，投資主線，可能由AI生產者企業所帶動的「集中行情」，轉向AI使用者的「擴散行情」，表示受惠AI生產力革命引爆的利基產業，只要企業獲利基本面佳，2026年都有機會重拾資金青睞。

新光美國電力基建ETF(009805)經理人劉恆誌表示，美國電力基礎建設類股，受惠AI基建潮帶動，企業、民生用電的剛性需求暴增、市場成長明確，尤其相關企業在接獲實質訂單挹注獲利下，基本面呈轉機題材，部分關鍵零組件，甚至出現供不應求，積單遞延至2027、2028年後，同時，美國電力已出現併網塞車現象，過去申請發電設施連結現有電網不用2年即可完成商轉，現階段整段過程中位數拉長至5年，更難以想像是美國電力需求暴增下，電力變壓器需求也同步激增，廠商交貨周期從過往1.5年延長至3到4年。

全球基礎建設板塊中，電力、電網等族群中長期成長潛力最值得期待，台新投信ETF研究團隊表示，因為根據EIA最新報告提到，美國電力需求將在2025年與2026年連續刷新歷史紀錄，但美國本土電力供應問題也随之浮現，首當其衝的是美國現行電網老舊，早已不堪負荷，面對接踵到來的電力需求荒，催生2026年起，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級更換等相關基礎設備積壓訂單已排至2028年後，帶動未來將有上兆美元級別的「電力基礎建設」投資熱潮興起。

2025年AI強勁需求外溢下，為科技板塊以外的電力基建、公用事業類股，趕上成長週期的順風車，整體電力基建類股表現，目前仍仍處於長線牛市的「早期至中期」階段，受惠於美中爭奪科技霸權外、川普政府持續力推「美國再工業化」國策，預料2026年AI產業投資熱點，將從晶片、模型，移轉至能源、基建等都全面受惠，形成新一波「電力科技新時代」來臨，未來數年成長後勢仍大有可為，值得投資人中長期參與，掌握新一波「AI獲利股」成長新起點。

