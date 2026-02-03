海外ETF強將出列！00988A居主動式漲幅之冠 蘋果光罩00926

美股四大指數昨(3)日止跌反彈，其中又以費半指數表現最好，上漲1.7%。個股來看，蘋果單日上漲4%，表現強勁，也帶動持有蘋果股票的海外ETF績效。

統計含「蘋」ETF共有23檔，持股權重前三高的分別為國泰全球品牌50(00916)、中信美國創新科技(009801)，及凱基全球菁英55(00926)，分別佔15.42%、14.27%，及13.25%；其中，凱基全球菁英55(00926)近半年、近3月績效都領先，且近半年績效近20%。

法人認為，美股短期雖因政治不確定因素、Fed下一屆主席華許屬「相對偏鷹」人選，使Fed未必配合市場原先的激進降息想像而略受承壓，但市場基本面無虞，AI產業實質基建將有望帶動股市多頭續航，又科技巨頭去年第四季財報紛紛開獎，後市仍值得期待。

凱基全球菁英55(00926)ETF研究團隊表示，美國目前通膨仍偏高，主要反映關稅推高商品價格的影響，並非需求壓力所導致，而市場普遍預計關稅推升通膨的影響將在2026年中消退，建議投資人透過資產、區域的適度分散，達成穩健配置的效果。

此外，海外主動式ETF，今年以來也不乏有好表現者，像是主動統一全球創新(00988A)累計漲幅18.9%，大幅領先美股NASDAQ與S&P500指數同期僅約2%的漲幅，也領先其他同類型ETF。

主動統一全球創新（00988A）經理人陳意婷指出，今年AI產業的關注焦點集中在記憶體及光通訊兩大主軸。傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次AI熱潮帶來了算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的週期性商品，逐漸轉變為結構性成長標的；至於光通訊，則受惠於Rubin系列規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

攤開00988A的持股配置，前十大持股中，記憶體及光通訊領域的權重超過20%，包括記憶體方面的美光、SanDisk(SNDK)，以及光通訊方面的Lumentum、中際旭創。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達、Google(Alphabet)，以及能源族群的西門子能源、萊茵金屬等也有配置。

ETF專家指出，多數投資人對海外市場並不熟悉，海外交易個股的成本也相對較高。不妨透過在台灣掛牌的海外主動式ETF進行布局，可以由經理人代為選股與調整持股，省去自己研究海外個股的門檻。

